Imam Nasrudin

Exo Box L1

Imam Nasrudin
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
Tickmill-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
49 (67.12%)
Убыточных трейдов:
24 (32.88%)
Лучший трейд:
5.00 USD
Худший трейд:
-6.40 USD
Общая прибыль:
113.30 USD (8 453 pips)
Общий убыток:
-115.51 USD (6 896 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (20.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.95 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
12.29%
Макс. загрузка депозита:
31.94%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
52 (71.23%)
Коротких трейдов:
21 (28.77%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.03 USD
Средняя прибыль:
2.31 USD
Средний убыток:
-4.81 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-14.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.23 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.87 USD
Максимальная:
24.55 USD (33.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.94% (24.55 USD)
По эквити:
9.38% (5.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 31
GBPUSD 30
USDJPY 12
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 18
GBPUSD -15
USDJPY -5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2K
GBPUSD -153
USDJPY -251
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.00 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +20.95 USD
Макс. убыток в серии: -14.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
TickmillEU-Live
0.67 × 3
OxSecurities-Live
1.00 × 2
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.10 × 211
Tickmill-Live
2.24 × 16453
ICMarketsSC-MT5-2
2.29 × 1066
Aglobe-Live
2.40 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
Pepperstone-MT5-Live01
3.23 × 13
Exness-MT5Real5
3.54 × 70
ICMarketsEU-MT5-5
3.57 × 30
StriforSVG-Live
3.67 × 9
еще 49...
Monitoring Exo Box tickmill
Нет отзывов
2025.12.24 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 22:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Exo Box L1
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
48
USD
5
100%
73
67%
12%
0.98
-0.03
USD
34%
1:500
Копировать

