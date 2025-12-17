- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
49 (67.12%)
Убыточных трейдов:
24 (32.88%)
Лучший трейд:
5.00 USD
Худший трейд:
-6.40 USD
Общая прибыль:
113.30 USD (8 453 pips)
Общий убыток:
-115.51 USD (6 896 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (20.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.95 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
12.29%
Макс. загрузка депозита:
31.94%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
52 (71.23%)
Коротких трейдов:
21 (28.77%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.03 USD
Средняя прибыль:
2.31 USD
Средний убыток:
-4.81 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-14.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.23 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.87 USD
Максимальная:
24.55 USD (33.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.94% (24.55 USD)
По эквити:
9.38% (5.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|GBPUSD
|30
|USDJPY
|12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|18
|GBPUSD
|-15
|USDJPY
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2K
|GBPUSD
|-153
|USDJPY
|-251
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.00 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +20.95 USD
Макс. убыток в серии: -14.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.67 × 3
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.10 × 211
|
Tickmill-Live
|2.24 × 16453
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.29 × 1066
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.23 × 13
|
Exness-MT5Real5
|3.54 × 70
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.57 × 30
|
StriforSVG-Live
|3.67 × 9
