交易:
74
盈利交易:
50 (67.56%)
亏损交易:
24 (32.43%)
最好交易:
5.00 USD
最差交易:
-6.40 USD
毛利:
115.73 USD (8 699 pips)
毛利亏损:
-115.54 USD (6 896 pips)
最大连续赢利:
9 (20.95 USD)
最大连续盈利:
20.95 USD (9)
夏普比率:
0.05
交易活动:
9.36%
最大入金加载:
31.94%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.01
长期交易:
53 (71.62%)
短期交易:
21 (28.38%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.00 USD
平均利润:
2.31 USD
平均损失:
-4.81 USD
最大连续失误:
3 (-14.23 USD)
最大连续亏损:
-14.23 USD (3)
每月增长:
1.09%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
10.87 USD
最大值:
24.58 USD (33.98%)
相对跌幅:
结余:
33.94% (24.55 USD)
净值:
9.38% (5.56 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|GBPUSD
|30
|USDJPY
|12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|20
|GBPUSD
|-15
|USDJPY
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.2K
|GBPUSD
|-153
|USDJPY
|-251
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
最好交易: +5.00 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +20.95 USD
最大连续亏损: -14.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.67 × 3
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.10 × 211
|
Tickmill-Live
|2.24 × 16453
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.29 × 1066
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.23 × 13
|
Exness-MT5Real5
|3.54 × 70
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.57 × 30
|
StriforSVG-Live
|3.67 × 9
没有评论
