Imam Nasrudin

Exo Box L1

Imam Nasrudin
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
40 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (28.57%)
En iyi işlem:
4.45 USD
En kötü işlem:
-6.23 USD
Brüt kâr:
89.92 USD (6 488 pips)
Brüt zarar:
-72.79 USD (4 194 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (20.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.95 USD (9)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
38 (67.86%)
Satış işlemleri:
18 (32.14%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
2.25 USD
Ortalama zarar:
-4.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.06 USD (2)
Aylık büyüme:
34.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.87 USD
Maksimum:
13.76 USD (26.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 25
XAUUSD 22
USDJPY 9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -1
XAUUSD 22
USDJPY -4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 158
XAUUSD 2.4K
USDJPY -236
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
TickmillEU-Live
0.67 × 3
OxSecurities-Live
1.00 × 2
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.10 × 211
Tickmill-Live
2.24 × 16453
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 1053
Aglobe-Live
2.40 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
Pepperstone-MT5-Live01
3.23 × 13
Exness-MT5Real5
3.54 × 70
ICMarketsEU-MT5-5
3.57 × 30
StriforSVG-Live
3.67 × 9
Monitoring Exo Box tickmill
İnceleme yok
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
