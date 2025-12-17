- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
40 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (28.57%)
En iyi işlem:
4.45 USD
En kötü işlem:
-6.23 USD
Brüt kâr:
89.92 USD (6 488 pips)
Brüt zarar:
-72.79 USD (4 194 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (20.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.95 USD (9)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
38 (67.86%)
Satış işlemleri:
18 (32.14%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
2.25 USD
Ortalama zarar:
-4.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.06 USD (2)
Aylık büyüme:
34.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.87 USD
Maksimum:
13.76 USD (26.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|25
|XAUUSD
|22
|USDJPY
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-1
|XAUUSD
|22
|USDJPY
|-4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|158
|XAUUSD
|2.4K
|USDJPY
|-236
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.45 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +20.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.67 × 3
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.10 × 211
|
Tickmill-Live
|2.24 × 16453
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 1053
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.23 × 13
|
Exness-MT5Real5
|3.54 × 70
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.57 × 30
|
StriforSVG-Live
|3.67 × 9
Monitoring Exo Box tickmill
İnceleme yok