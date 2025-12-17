- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
79
利益トレード:
55 (69.62%)
損失トレード:
24 (30.38%)
ベストトレード:
5.00 USD
最悪のトレード:
-6.40 USD
総利益:
125.85 USD (9 375 pips)
総損失:
-115.84 USD (6 896 pips)
最大連続の勝ち:
9 (20.95 USD)
最大連続利益:
20.95 USD (9)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
11.62%
最大入金額:
31.94%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.41
長いトレード:
58 (73.42%)
短いトレード:
21 (26.58%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
0.13 USD
平均利益:
2.29 USD
平均損失:
-4.83 USD
最大連続の負け:
3 (-14.23 USD)
最大連続損失:
-14.23 USD (3)
月間成長:
28.69%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.87 USD
最大の:
24.58 USD (33.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.94% (24.55 USD)
エクイティによる:
9.38% (5.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|GBPUSD
|32
|USDJPY
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|24
|GBPUSD
|-10
|USDJPY
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.6K
|GBPUSD
|15
|USDJPY
|-157
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.00 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +20.95 USD
最大連続損失: -14.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.67 × 3
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.10 × 211
|
Tickmill-Live
|2.24 × 16453
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.29 × 1069
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.23 × 13
|
Exness-MT5Real5
|3.54 × 70
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.57 × 30
|
StriforSVG-Live
|3.67 × 9
49 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Monitoring Exo Box tickmill
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
20%
0
0
USD
USD
60
USD
USD
6
100%
79
69%
12%
1.08
0.13
USD
USD
34%
1:500