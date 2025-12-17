SeñalesSecciones
Exo Box L1
Imam Nasrudin

Exo Box L1

Imam Nasrudin
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 20%
Tickmill-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
79
Transacciones Rentables:
55 (69.62%)
Transacciones Irrentables:
24 (30.38%)
Mejor transacción:
5.00 USD
Peor transacción:
-6.40 USD
Beneficio Bruto:
125.85 USD (9 375 pips)
Pérdidas Brutas:
-115.84 USD (6 896 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (20.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.95 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
11.62%
Carga máxima del depósito:
31.94%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.41
Transacciones Largas:
58 (73.42%)
Transacciones Cortas:
21 (26.58%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
0.13 USD
Beneficio medio:
2.29 USD
Pérdidas medias:
-4.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-14.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.23 USD (3)
Crecimiento al mes:
28.69%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.87 USD
Máxima:
24.58 USD (33.98%)
Reducción relativa:
De balance:
33.94% (24.55 USD)
De fondos:
9.38% (5.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 34
GBPUSD 32
USDJPY 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 24
GBPUSD -10
USDJPY -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 2.6K
GBPUSD 15
USDJPY -157
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
TickmillEU-Live
0.67 × 3
OxSecurities-Live
1.00 × 2
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.10 × 211
Tickmill-Live
2.24 × 16453
ICMarketsSC-MT5-2
2.29 × 1069
Aglobe-Live
2.40 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
Pepperstone-MT5-Live01
3.23 × 13
Exness-MT5Real5
3.54 × 70
ICMarketsEU-MT5-5
3.57 × 30
StriforSVG-Live
3.67 × 9
otros 49...
Monitoring Exo Box tickmill
No hay comentarios
2025.12.26 00:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 22:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
