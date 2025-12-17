SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Exo Box L1
Imam Nasrudin

Exo Box L1

Imam Nasrudin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 20%
Tickmill-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
79
Gewinntrades:
55 (69.62%)
Verlusttrades:
24 (30.38%)
Bester Trade:
5.00 USD
Schlechtester Trade:
-6.40 USD
Bruttoprofit:
125.85 USD (9 375 pips)
Bruttoverlust:
-115.90 USD (6 896 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (20.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.95 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
11.62%
Max deposit load:
31.94%
Letzter Trade:
26 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.40
Long-Positionen:
58 (73.42%)
Short-Positionen:
21 (26.58%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
0.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-14.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14.23 USD (3)
Wachstum pro Monat :
43.60%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.87 USD
Maximaler:
24.58 USD (33.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.94% (24.55 USD)
Kapital:
9.38% (5.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 34
GBPUSD 32
USDJPY 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 24
GBPUSD -10
USDJPY -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 2.6K
GBPUSD 15
USDJPY -157
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.00 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
TickmillEU-Live
0.67 × 3
OxSecurities-Live
1.00 × 2
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.10 × 211
Tickmill-Live
2.24 × 16453
ICMarketsSC-MT5-2
2.29 × 1069
Aglobe-Live
2.40 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
Pepperstone-MT5-Live01
3.23 × 13
Exness-MT5Real5
3.54 × 70
ICMarketsEU-MT5-5
3.57 × 30
StriforSVG-Live
3.67 × 9
noch 49 ...
Monitoring Exo Box tickmill
Keine Bewertungen
2025.12.26 00:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 22:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.