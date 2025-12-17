- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
40 (71.42%)
Loss Trade:
16 (28.57%)
Best Trade:
4.45 USD
Worst Trade:
-6.23 USD
Profitto lordo:
89.92 USD (6 488 pips)
Perdita lorda:
-72.79 USD (4 194 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (20.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.95 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
38 (67.86%)
Short Trade:
18 (32.14%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
2.25 USD
Perdita media:
-4.55 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.06 USD (2)
Crescita mensile:
34.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.87 USD
Massimale:
13.76 USD (26.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|25
|XAUUSD
|22
|USDJPY
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-1
|XAUUSD
|22
|USDJPY
|-4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|158
|XAUUSD
|2.4K
|USDJPY
|-236
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.45 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.95 USD
Massima perdita consecutiva: -9.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.67 × 3
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.10 × 211
|
Tickmill-Live
|2.24 × 16453
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 1053
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.23 × 13
|
Exness-MT5Real5
|3.54 × 70
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.57 × 30
|
StriforSVG-Live
|3.67 × 9
Monitoring Exo Box tickmill
