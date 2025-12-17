SegnaliSezioni
Imam Nasrudin

Exo Box L1

Imam Nasrudin
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
40 (71.42%)
Loss Trade:
16 (28.57%)
Best Trade:
4.45 USD
Worst Trade:
-6.23 USD
Profitto lordo:
89.92 USD (6 488 pips)
Perdita lorda:
-72.79 USD (4 194 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (20.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.95 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
38 (67.86%)
Short Trade:
18 (32.14%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
2.25 USD
Perdita media:
-4.55 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.06 USD (2)
Crescita mensile:
34.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.87 USD
Massimale:
13.76 USD (26.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 25
XAUUSD 22
USDJPY 9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -1
XAUUSD 22
USDJPY -4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 158
XAUUSD 2.4K
USDJPY -236
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.45 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.95 USD
Massima perdita consecutiva: -9.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
TickmillEU-Live
0.67 × 3
OxSecurities-Live
1.00 × 2
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.10 × 211
Tickmill-Live
2.24 × 16453
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 1053
Aglobe-Live
2.40 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
Pepperstone-MT5-Live01
3.23 × 13
Exness-MT5Real5
3.54 × 70
ICMarketsEU-MT5-5
3.57 × 30
StriforSVG-Live
3.67 × 9
49 più
Monitoring Exo Box tickmill
Non ci sono recensioni
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
