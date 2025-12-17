SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Exo Box L1
Imam Nasrudin

Exo Box L1

Imam Nasrudin
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 20%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
79
Negociações com lucro:
55 (69.62%)
Negociações com perda:
24 (30.38%)
Melhor negociação:
5.00 USD
Pior negociação:
-6.40 USD
Lucro bruto:
125.85 USD (9 375 pips)
Perda bruta:
-115.84 USD (6 896 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (20.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.95 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
11.62%
Depósito máximo carregado:
31.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.41
Negociações longas:
58 (73.42%)
Negociações curtas:
21 (26.58%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
0.13 USD
Lucro médio:
2.29 USD
Perda média:
-4.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-14.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.23 USD (3)
Crescimento mensal:
28.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.87 USD
Máximo:
24.58 USD (33.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.94% (24.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.38% (5.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 34
GBPUSD 32
USDJPY 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 24
GBPUSD -10
USDJPY -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 2.6K
GBPUSD 15
USDJPY -157
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.00 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +20.95 USD
Máxima perda consecutiva: -14.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
TickmillEU-Live
0.67 × 3
OxSecurities-Live
1.00 × 2
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.10 × 211
Tickmill-Live
2.24 × 16453
ICMarketsSC-MT5-2
2.29 × 1069
Aglobe-Live
2.40 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
Pepperstone-MT5-Live01
3.23 × 13
Exness-MT5Real5
3.54 × 70
ICMarketsEU-MT5-5
3.57 × 30
StriforSVG-Live
3.67 × 9
49 mais ...
Monitoring Exo Box tickmill
Sem comentários
2025.12.26 00:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 22:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
