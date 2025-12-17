시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Exo Box L1
Imam Nasrudin

Exo Box L1

Imam Nasrudin
0 리뷰
안정성
7
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 18%
Tickmill-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
97
이익 거래:
67 (69.07%)
손실 거래:
30 (30.93%)
최고의 거래:
5.00 USD
최악의 거래:
-6.88 USD
총 수익:
151.25 USD (11 255 pips)
총 손실:
-142.19 USD (8 038 pips)
연속 최대 이익:
9 (20.95 USD)
연속 최대 이익:
20.95 USD (9)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
12.68%
최대 입금량:
34.14%
최근 거래:
49 분 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.37
롱(주식매수):
71 (73.20%)
숏(주식차입매도):
26 (26.80%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
0.09 USD
평균 이익:
2.26 USD
평균 손실:
-4.74 USD
연속 최대 손실:
3 (-14.23 USD)
연속 최대 손실:
-14.23 USD (3)
월별 성장률:
12.39%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.87 USD
최대한의:
24.58 USD (33.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.94% (24.55 USD)
자본금별:
9.38% (5.56 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 39
GBPUSD 38
USDJPY 20
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 37
GBPUSD -15
USDJPY -13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 3.9K
GBPUSD -26
USDJPY -670
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5.00 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +20.95 USD
연속 최대 손실: -14.23 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Monitoring Exo Box tickmill
리뷰 없음
2025.12.26 00:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 22:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Exo Box L1
월별 30 USD
18%
0
0
USD
59
USD
7
100%
97
69%
13%
1.06
0.09
USD
34%
1:500
