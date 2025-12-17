- 자본
트레이드:
97
이익 거래:
67 (69.07%)
손실 거래:
30 (30.93%)
최고의 거래:
5.00 USD
최악의 거래:
-6.88 USD
총 수익:
151.25 USD (11 255 pips)
총 손실:
-142.19 USD (8 038 pips)
연속 최대 이익:
9 (20.95 USD)
연속 최대 이익:
20.95 USD (9)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
12.68%
최대 입금량:
34.14%
최근 거래:
49 분 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.37
롱(주식매수):
71 (73.20%)
숏(주식차입매도):
26 (26.80%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
0.09 USD
평균 이익:
2.26 USD
평균 손실:
-4.74 USD
연속 최대 손실:
3 (-14.23 USD)
연속 최대 손실:
-14.23 USD (3)
월별 성장률:
12.39%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.87 USD
최대한의:
24.58 USD (33.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.94% (24.55 USD)
자본금별:
9.38% (5.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|GBPUSD
|38
|USDJPY
|20
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|37
|GBPUSD
|-15
|USDJPY
|-13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3.9K
|GBPUSD
|-26
|USDJPY
|-670
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.00 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +20.95 USD
연속 최대 손실: -14.23 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.67 × 3
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.10 × 211
|
Tickmill-Live
|2.24 × 16453
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.28 × 1083
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.23 × 13
|
Exness-MT5Real5
|3.54 × 70
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.57 × 30
|
StriforSVG-Live
|3.67 × 9
