Imam Nasrudin

Exo Box L1

Imam Nasrudin
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
56
Bénéfice trades:
40 (71.42%)
Perte trades:
16 (28.57%)
Meilleure transaction:
4.45 USD
Pire transaction:
-6.23 USD
Bénéfice brut:
89.92 USD (6 488 pips)
Perte brute:
-72.79 USD (4 194 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (20.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
20.95 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.24
Longs trades:
38 (67.86%)
Courts trades:
18 (32.14%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.31 USD
Bénéfice moyen:
2.25 USD
Perte moyenne:
-4.55 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-9.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.06 USD (2)
Croissance mensuelle:
34.26%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.87 USD
Maximal:
13.76 USD (26.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 25
XAUUSD 22
USDJPY 9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -1
XAUUSD 22
USDJPY -4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 158
XAUUSD 2.4K
USDJPY -236
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.45 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +20.95 USD
Perte consécutive maximale: -9.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
TickmillEU-Live
0.67 × 3
OxSecurities-Live
1.00 × 2
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.10 × 211
Tickmill-Live
2.24 × 16453
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 1053
Aglobe-Live
2.40 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
Pepperstone-MT5-Live01
3.23 × 13
Exness-MT5Real5
3.54 × 70
ICMarketsEU-MT5-5
3.57 × 30
StriforSVG-Live
3.67 × 9
49 plus...
Monitoring Exo Box tickmill
Aucun avis
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
