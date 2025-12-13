- Прирост
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|443
|BTCUSD
|117
|EURAUD
|37
|EURJPY
|35
|CHFJPY
|34
|EURCAD
|32
|EURNZD
|28
|EURGBP
|20
|EURUSD
|18
|EURCHF
|16
|GBPUSD
|16
|USDHKD
|5
|GBPCHF
|4
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|2
|CADJPY
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.6K
|BTCUSD
|2.6K
|EURAUD
|-237
|EURJPY
|77
|CHFJPY
|-44
|EURCAD
|45
|EURNZD
|66
|EURGBP
|-92
|EURUSD
|-1
|EURCHF
|14
|GBPUSD
|7
|USDHKD
|-510
|GBPCHF
|0
|GBPJPY
|50
|USDJPY
|1
|CADJPY
|-29
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-21K
|BTCUSD
|54K
|EURAUD
|-13K
|EURJPY
|2.7K
|CHFJPY
|-17K
|EURCAD
|2K
|EURNZD
|8.4K
|EURGBP
|-2.1K
|EURUSD
|184
|EURCHF
|1.1K
|GBPUSD
|571
|USDHKD
|-4.2K
|GBPCHF
|4
|GBPJPY
|3.6K
|USDJPY
|74
|CADJPY
|-1.4K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Min. Balance: USD$6000 / HKD$47000
Discover GoldHedge Martingale Pro, a dynamic trading signal optimized for XAUUSD and BTCUSD markets. Powered by a sophisticated Hedging Martingale EA, this strategy delivers consistent results with an 85% win rate, generating over 18 million HKD in profits from November to December 2025. Featuring low average losses of around 800 HKD and high average gains exceeding 40,000 HKD, it balances risk and reward effectively. Ideal for followers seeking automated, high-performance signals—subscribe today and elevate your trading portfolio.
(Risk disclaimer: Past performance is not indicative of future results; use responsible risk management.)
