СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GoldHedge Martingale Pro
Sui Pong Li

GoldHedge Martingale Pro

Sui Pong Li
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 68%
VantageInternational-Live 7
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
817
Прибыльных трейдов:
488 (59.73%)
Убыточных трейдов:
329 (40.27%)
Лучший трейд:
23 850.18 HKD
Худший трейд:
-12 138.88 HKD
Общая прибыль:
184 237.15 HKD (14 946 278 pips)
Общий убыток:
-148 823.24 HKD (3 034 926 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (284.41 HKD)
Макс. прибыль в серии:
24 795.47 HKD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
40.09%
Макс. загрузка депозита:
8.98%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
1.73
Длинных трейдов:
438 (53.61%)
Коротких трейдов:
379 (46.39%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
43.35 HKD
Средняя прибыль:
377.54 HKD
Средний убыток:
-452.35 HKD
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 430.47 HKD)
Макс. убыток в серии:
-18 545.87 HKD (11)
Прирост в месяц:
21.60%
Годовой прогноз:
262.09%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10 901.61 HKD
Максимальная:
20 505.37 HKD (52.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.34% (20 174.13 HKD)
По эквити:
4.31% (2 430.70 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 443
BTCUSD 117
EURAUD 37
EURJPY 35
CHFJPY 34
EURCAD 32
EURNZD 28
EURGBP 20
EURUSD 18
EURCHF 16
GBPUSD 16
USDHKD 5
GBPCHF 4
GBPJPY 4
USDJPY 2
CADJPY 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.6K
BTCUSD 2.6K
EURAUD -237
EURJPY 77
CHFJPY -44
EURCAD 45
EURNZD 66
EURGBP -92
EURUSD -1
EURCHF 14
GBPUSD 7
USDHKD -510
GBPCHF 0
GBPJPY 50
USDJPY 1
CADJPY -29
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -21K
BTCUSD 54K
EURAUD -13K
EURJPY 2.7K
CHFJPY -17K
EURCAD 2K
EURNZD 8.4K
EURGBP -2.1K
EURUSD 184
EURCHF 1.1K
GBPUSD 571
USDHKD -4.2K
GBPCHF 4
GBPJPY 3.6K
USDJPY 74
CADJPY -1.4K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23 850.18 HKD
Худший трейд: -12 139 HKD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +284.41 HKD
Макс. убыток в серии: -1 430.47 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Min. Balance: USD$6000 / HKD$47000
Discover GoldHedge Martingale Pro, a dynamic trading signal optimized for XAUUSD and BTCUSD markets. Powered by a sophisticated Hedging Martingale EA, this strategy delivers consistent results with an 85% win rate, generating over 18 million HKD in profits from November to December 2025. Featuring low average losses of around 800 HKD and high average gains exceeding 40,000 HKD, it balances risk and reward effectively. Ideal for followers seeking automated, high-performance signals—subscribe today and elevate your trading portfolio.

(Risk disclaimer: Past performance is not indicative of future results; use responsible risk management.)


Нет отзывов
2025.12.19 03:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 02:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.13 12:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.34% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldHedge Martingale Pro
30 USD в месяц
68%
0
0
USD
51K
HKD
20
90%
817
59%
40%
1.23
43.35
HKD
31%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.