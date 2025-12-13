シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GoldHedge Martingale Pro
Sui Pong Li

GoldHedge Martingale Pro

Sui Pong Li
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 51%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
822
利益トレード:
489 (59.48%)
損失トレード:
333 (40.51%)
ベストトレード:
23 850.18 HKD
最悪のトレード:
-12 138.88 HKD
総利益:
184 802.59 HKD (14 947 187 pips)
総損失:
-154 521.40 HKD (3 153 002 pips)
最大連続の勝ち:
20 (284.41 HKD)
最大連続利益:
24 795.47 HKD (8)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
37.21%
最大入金額:
8.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
1.48
長いトレード:
441 (53.65%)
短いトレード:
381 (46.35%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
36.84 HKD
平均利益:
377.92 HKD
平均損失:
-464.03 HKD
最大連続の負け:
14 (-1 430.47 HKD)
最大連続損失:
-18 545.87 HKD (11)
月間成長:
8.15%
年間予想:
98.92%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
10 901.61 HKD
最大の:
20 505.37 HKD (52.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.34% (20 174.13 HKD)
エクイティによる:
4.31% (2 430.70 HKD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 446
BTCUSD 119
EURAUD 37
EURJPY 35
CHFJPY 34
EURCAD 32
EURNZD 28
EURGBP 20
EURUSD 18
EURCHF 16
GBPUSD 16
USDHKD 5
GBPCHF 4
GBPJPY 4
USDJPY 2
CADJPY 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.6K
BTCUSD 2K
EURAUD -237
EURJPY 77
CHFJPY -44
EURCAD 45
EURNZD 66
EURGBP -92
EURUSD -1
EURCHF 14
GBPUSD 7
USDHKD -510
GBPCHF 0
GBPJPY 50
USDJPY 1
CADJPY -29
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -22K
BTCUSD -62K
EURAUD -13K
EURJPY 2.7K
CHFJPY -17K
EURCAD 2K
EURNZD 8.4K
EURGBP -2.1K
EURUSD 184
EURCHF 1.1K
GBPUSD 571
USDHKD -4.2K
GBPCHF 4
GBPJPY 3.6K
USDJPY 74
CADJPY -1.4K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +23 850.18 HKD
最悪のトレード: -12 139 HKD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +284.41 HKD
最大連続損失: -1 430.47 HKD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Min. Balance: USD$6000 / HKD$47000
Discover GoldHedge Martingale Pro, a dynamic trading signal optimized for XAUUSD and BTCUSD markets. Powered by a sophisticated Hedging Martingale EA, this strategy delivers consistent results with an 85% win rate, generating over 18 million HKD in profits from November to December 2025. Featuring low average losses of around 800 HKD and high average gains exceeding 40,000 HKD, it balances risk and reward effectively. Ideal for followers seeking automated, high-performance signals—subscribe today and elevate your trading portfolio.

(Risk disclaimer: Past performance is not indicative of future results; use responsible risk management.)


レビューなし
2025.12.19 03:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 02:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.13 12:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.34% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
