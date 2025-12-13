- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|446
|BTCUSD
|119
|EURAUD
|37
|EURJPY
|35
|CHFJPY
|34
|EURCAD
|32
|EURNZD
|28
|EURGBP
|20
|EURUSD
|18
|EURCHF
|16
|GBPUSD
|16
|USDHKD
|5
|GBPCHF
|4
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|2
|CADJPY
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.6K
|BTCUSD
|2K
|EURAUD
|-237
|EURJPY
|77
|CHFJPY
|-44
|EURCAD
|45
|EURNZD
|66
|EURGBP
|-92
|EURUSD
|-1
|EURCHF
|14
|GBPUSD
|7
|USDHKD
|-510
|GBPCHF
|0
|GBPJPY
|50
|USDJPY
|1
|CADJPY
|-29
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-22K
|BTCUSD
|-62K
|EURAUD
|-13K
|EURJPY
|2.7K
|CHFJPY
|-17K
|EURCAD
|2K
|EURNZD
|8.4K
|EURGBP
|-2.1K
|EURUSD
|184
|EURCHF
|1.1K
|GBPUSD
|571
|USDHKD
|-4.2K
|GBPCHF
|4
|GBPJPY
|3.6K
|USDJPY
|74
|CADJPY
|-1.4K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Min. Balance: USD$6000 / HKD$47000
Discover GoldHedge Martingale Pro, a dynamic trading signal optimized for XAUUSD and BTCUSD markets. Powered by a sophisticated Hedging Martingale EA, this strategy delivers consistent results with an 85% win rate, generating over 18 million HKD in profits from November to December 2025. Featuring low average losses of around 800 HKD and high average gains exceeding 40,000 HKD, it balances risk and reward effectively. Ideal for followers seeking automated, high-performance signals—subscribe today and elevate your trading portfolio.
(Risk disclaimer: Past performance is not indicative of future results; use responsible risk management.)
