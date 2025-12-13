- 자본
- 축소
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|473
|BTCUSD
|130
|EURAUD
|37
|EURJPY
|35
|CHFJPY
|34
|EURCAD
|32
|EURNZD
|28
|EURGBP
|20
|EURUSD
|18
|EURCHF
|16
|GBPUSD
|16
|USDHKD
|5
|GBPCHF
|4
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|2
|CADJPY
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3K
|BTCUSD
|2.5K
|EURAUD
|-237
|EURJPY
|77
|CHFJPY
|-44
|EURCAD
|45
|EURNZD
|66
|EURGBP
|-92
|EURUSD
|-1
|EURCHF
|14
|GBPUSD
|7
|USDHKD
|-510
|GBPCHF
|0
|GBPJPY
|50
|USDJPY
|1
|CADJPY
|-29
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-24K
|BTCUSD
|-13K
|EURAUD
|-13K
|EURJPY
|2.7K
|CHFJPY
|-17K
|EURCAD
|2K
|EURNZD
|8.4K
|EURGBP
|-2.1K
|EURUSD
|184
|EURCHF
|1.1K
|GBPUSD
|571
|USDHKD
|-4.2K
|GBPCHF
|4
|GBPJPY
|3.6K
|USDJPY
|74
|CADJPY
|-1.4K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Min. Balance: USD$6000 / HKD$47000
Discover GoldHedge Martingale Pro, a dynamic trading signal optimized for XAUUSD and BTCUSD markets. Powered by a sophisticated Hedging Martingale EA, this strategy delivers consistent results with an 85% win rate, generating over 18 million HKD in profits from November to December 2025. Featuring low average losses of around 800 HKD and high average gains exceeding 40,000 HKD, it balances risk and reward effectively. Ideal for followers seeking automated, high-performance signals—subscribe today and elevate your trading portfolio.
(Risk disclaimer: Past performance is not indicative of future results; use responsible risk management.)
USD
HKD
HKD