Sui Pong Li

GoldHedge Martingale Pro

Sui Pong Li
0 리뷰
안정성
22
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 75%
VantageInternational-Live 7
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
860
이익 거래:
512 (59.53%)
손실 거래:
348 (40.47%)
최고의 거래:
23 850.18 HKD
최악의 거래:
-12 138.88 HKD
총 수익:
209 752.38 HKD (15 287 472 pips)
총 손실:
-172 252.15 HKD (3 445 420 pips)
연속 최대 이익:
20 (284.41 HKD)
연속 최대 이익:
24 795.47 HKD (8)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
28.56%
최대 입금량:
10.24%
최근 거래:
32 분 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
1.83
롱(주식매수):
459 (53.37%)
숏(주식차입매도):
401 (46.63%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
43.60 HKD
평균 이익:
409.67 HKD
평균 손실:
-494.98 HKD
연속 최대 손실:
14 (-1 430.47 HKD)
연속 최대 손실:
-18 545.87 HKD (11)
월별 성장률:
23.84%
연간 예측:
289.25%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10 901.61 HKD
최대한의:
20 505.37 HKD (52.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.34% (20 174.13 HKD)
자본금별:
9.33% (4 937.10 HKD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 473
BTCUSD 130
EURAUD 37
EURJPY 35
CHFJPY 34
EURCAD 32
EURNZD 28
EURGBP 20
EURUSD 18
EURCHF 16
GBPUSD 16
USDHKD 5
GBPCHF 4
GBPJPY 4
USDJPY 2
CADJPY 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 3K
BTCUSD 2.5K
EURAUD -237
EURJPY 77
CHFJPY -44
EURCAD 45
EURNZD 66
EURGBP -92
EURUSD -1
EURCHF 14
GBPUSD 7
USDHKD -510
GBPCHF 0
GBPJPY 50
USDJPY 1
CADJPY -29
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -24K
BTCUSD -13K
EURAUD -13K
EURJPY 2.7K
CHFJPY -17K
EURCAD 2K
EURNZD 8.4K
EURGBP -2.1K
EURUSD 184
EURCHF 1.1K
GBPUSD 571
USDHKD -4.2K
GBPCHF 4
GBPJPY 3.6K
USDJPY 74
CADJPY -1.4K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +23 850.18 HKD
최악의 거래: -12 139 HKD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +284.41 HKD
연속 최대 손실: -1 430.47 HKD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Min. Balance: USD$6000 / HKD$47000
Discover GoldHedge Martingale Pro, a dynamic trading signal optimized for XAUUSD and BTCUSD markets. Powered by a sophisticated Hedging Martingale EA, this strategy delivers consistent results with an 85% win rate, generating over 18 million HKD in profits from November to December 2025. Featuring low average losses of around 800 HKD and high average gains exceeding 40,000 HKD, it balances risk and reward effectively. Ideal for followers seeking automated, high-performance signals—subscribe today and elevate your trading portfolio.

(Risk disclaimer: Past performance is not indicative of future results; use responsible risk management.)


리뷰 없음
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 21:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 03:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 02:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.13 12:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.34% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
복제

