信号 / MetaTrader 5 / GoldHedge Martingale Pro
Sui Pong Li

GoldHedge Martingale Pro

Sui Pong Li
0条评论
可靠性
21
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 59%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
821
盈利交易:
489 (59.56%)
亏损交易:
332 (40.44%)
最好交易:
23 850.18 HKD
最差交易:
-12 138.88 HKD
毛利:
184 802.59 HKD (14 947 187 pips)
毛利亏损:
-152 221.94 HKD (3 093 827 pips)
最大连续赢利:
20 (284.41 HKD)
最大连续盈利:
24 795.47 HKD (8)
夏普比率:
0.06
交易活动:
35.95%
最大入金加载:
8.98%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
43
平均持有时间:
18 小时
采收率:
1.59
长期交易:
440 (53.59%)
短期交易:
381 (46.41%)
利润因子:
1.21
预期回报:
39.68 HKD
平均利润:
377.92 HKD
平均损失:
-458.50 HKD
最大连续失误:
14 (-1 430.47 HKD)
最大连续亏损:
-18 545.87 HKD (11)
每月增长:
13.59%
年度预测:
164.90%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
10 901.61 HKD
最大值:
20 505.37 HKD (52.95%)
相对跌幅:
结余:
31.34% (20 174.13 HKD)
净值:
4.31% (2 430.70 HKD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 446
BTCUSD 118
EURAUD 37
EURJPY 35
CHFJPY 34
EURCAD 32
EURNZD 28
EURGBP 20
EURUSD 18
EURCHF 16
GBPUSD 16
USDHKD 5
GBPCHF 4
GBPJPY 4
USDJPY 2
CADJPY 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.6K
BTCUSD 2.3K
EURAUD -237
EURJPY 77
CHFJPY -44
EURCAD 45
EURNZD 66
EURGBP -92
EURUSD -1
EURCHF 14
GBPUSD 7
USDHKD -510
GBPCHF 0
GBPJPY 50
USDJPY 1
CADJPY -29
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -22K
BTCUSD -2.5K
EURAUD -13K
EURJPY 2.7K
CHFJPY -17K
EURCAD 2K
EURNZD 8.4K
EURGBP -2.1K
EURUSD 184
EURCHF 1.1K
GBPUSD 571
USDHKD -4.2K
GBPCHF 4
GBPJPY 3.6K
USDJPY 74
CADJPY -1.4K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +23 850.18 HKD
最差交易: -12 139 HKD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +284.41 HKD
最大连续亏损: -1 430.47 HKD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Min. Balance: USD$6000 / HKD$47000
Discover GoldHedge Martingale Pro, a dynamic trading signal optimized for XAUUSD and BTCUSD markets. Powered by a sophisticated Hedging Martingale EA, this strategy delivers consistent results with an 85% win rate, generating over 18 million HKD in profits from November to December 2025. Featuring low average losses of around 800 HKD and high average gains exceeding 40,000 HKD, it balances risk and reward effectively. Ideal for followers seeking automated, high-performance signals—subscribe today and elevate your trading portfolio.

(Risk disclaimer: Past performance is not indicative of future results; use responsible risk management.)


没有评论
2025.12.19 03:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 02:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.13 12:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.34% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GoldHedge Martingale Pro
每月30 USD
59%
0
0
USD
48K
HKD
21
90%
821
59%
36%
1.21
39.68
HKD
31%
1:500
