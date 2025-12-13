- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|446
|BTCUSD
|118
|EURAUD
|37
|EURJPY
|35
|CHFJPY
|34
|EURCAD
|32
|EURNZD
|28
|EURGBP
|20
|EURUSD
|18
|EURCHF
|16
|GBPUSD
|16
|USDHKD
|5
|GBPCHF
|4
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|2
|CADJPY
|2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.6K
|BTCUSD
|2.3K
|EURAUD
|-237
|EURJPY
|77
|CHFJPY
|-44
|EURCAD
|45
|EURNZD
|66
|EURGBP
|-92
|EURUSD
|-1
|EURCHF
|14
|GBPUSD
|7
|USDHKD
|-510
|GBPCHF
|0
|GBPJPY
|50
|USDJPY
|1
|CADJPY
|-29
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-22K
|BTCUSD
|-2.5K
|EURAUD
|-13K
|EURJPY
|2.7K
|CHFJPY
|-17K
|EURCAD
|2K
|EURNZD
|8.4K
|EURGBP
|-2.1K
|EURUSD
|184
|EURCHF
|1.1K
|GBPUSD
|571
|USDHKD
|-4.2K
|GBPCHF
|4
|GBPJPY
|3.6K
|USDJPY
|74
|CADJPY
|-1.4K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Min. Balance: USD$6000 / HKD$47000
Discover GoldHedge Martingale Pro, a dynamic trading signal optimized for XAUUSD and BTCUSD markets. Powered by a sophisticated Hedging Martingale EA, this strategy delivers consistent results with an 85% win rate, generating over 18 million HKD in profits from November to December 2025. Featuring low average losses of around 800 HKD and high average gains exceeding 40,000 HKD, it balances risk and reward effectively. Ideal for followers seeking automated, high-performance signals—subscribe today and elevate your trading portfolio.
(Risk disclaimer: Past performance is not indicative of future results; use responsible risk management.)
