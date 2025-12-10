СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Spider Martingale
Andika Tri Saputra

Gold Spider Martingale

Andika Tri Saputra
0 отзывов
Надежность
50 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 619%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
624
Прибыльных трейдов:
603 (96.63%)
Убыточных трейдов:
21 (3.37%)
Лучший трейд:
548.20 USD
Худший трейд:
-17.12 USD
Общая прибыль:
12 014.45 USD (232 578 pips)
Общий убыток:
-130.87 USD (5 898 pips)
Макс. серия выигрышей:
95 (3 694.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 694.84 USD (95)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
5.37%
Макс. загрузка депозита:
0.28%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
688.50
Длинных трейдов:
608 (97.44%)
Коротких трейдов:
16 (2.56%)
Профит фактор:
91.80
Мат. ожидание:
19.04 USD
Средняя прибыль:
19.92 USD
Средний убыток:
-6.23 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-17.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.12 USD (1)
Прирост в месяц:
27.20%
Годовой прогноз:
330.08%
Алготрейдинг:
47%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.10 USD
Максимальная:
17.26 USD (0.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.30% (17.16 USD)
По эквити:
1.73% (86.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDu 624
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDu 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDu 227K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +548.20 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 95
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3 694.84 USD
Макс. убыток в серии: -17.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Я запускаю новый торговый сигнал на платформе MQL5, специально разработанный для GOLD (XAUUSD) на таймфрейме M5.
Стратегия основана на определении перепроданности по Stochastic на закрытии свечи в сочетании с точным бычьим пересечением (cross-up). Такой подход позволяет фиксировать краткосрочные разворотные импульсы с высокой точностью.

Объём позиций строго контролируется и ограничен. Используются последовательные лоты 0.01, 0.02, 0.03 и 0.05, что обеспечивает высокую дисциплину и низкий уровень риска на всех этапах торговли.

Этот сигнал создан для инвесторов, которые предпочитают стабильный рост, контролируемую просадку и минимальную волатильность.
Рекомендуемый минимальный стартовый капитал — 1 000 USD.

Если вы ищете консервативный и системный подход к торговле GOLD, этот сигнал станет отличным выбором.


Нет отзывов
2025.12.24 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 23:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
