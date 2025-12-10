- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|624
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDu
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDu
|227K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Я запускаю новый торговый сигнал на платформе MQL5, специально разработанный для GOLD (XAUUSD) на таймфрейме M5.
Стратегия основана на определении перепроданности по Stochastic на закрытии свечи в сочетании с точным бычьим пересечением (cross-up). Такой подход позволяет фиксировать краткосрочные разворотные импульсы с высокой точностью.
Объём позиций строго контролируется и ограничен. Используются последовательные лоты 0.01, 0.02, 0.03 и 0.05, что обеспечивает высокую дисциплину и низкий уровень риска на всех этапах торговли.
Этот сигнал создан для инвесторов, которые предпочитают стабильный рост, контролируемую просадку и минимальную волатильность.
Рекомендуемый минимальный стартовый капитал — 1 000 USD.
Если вы ищете консервативный и системный подход к торговле GOLD, этот сигнал станет отличным выбором.
USD
USD
USD