Я запускаю новый торговый сигнал на платформе MQL5, специально разработанный для GOLD (XAUUSD) на таймфрейме M5.

Стратегия основана на определении перепроданности по Stochastic на закрытии свечи в сочетании с точным бычьим пересечением (cross-up). Такой подход позволяет фиксировать краткосрочные разворотные импульсы с высокой точностью.

Объём позиций строго контролируется и ограничен. Используются последовательные лоты 0.01, 0.02, 0.03 и 0.05, что обеспечивает высокую дисциплину и низкий уровень риска на всех этапах торговли.

Этот сигнал создан для инвесторов, которые предпочитают стабильный рост, контролируемую просадку и минимальную волатильность.

Рекомендуемый минимальный стартовый капитал — 1 000 USD.

Если вы ищете консервативный и системный подход к торговле GOLD, этот сигнал станет отличным выбором.