SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Spider Martingale
Andika Tri Saputra

Gold Spider Martingale

Andika Tri Saputra
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 604%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
612
Profit Trade:
591 (96.56%)
Loss Trade:
21 (3.43%)
Best Trade:
548.20 USD
Worst Trade:
-17.12 USD
Profitto lordo:
11 912.87 USD (227 504 pips)
Perdita lorda:
-130.64 USD (5 898 pips)
Vincite massime consecutive:
95 (3 694.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 694.84 USD (95)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
2.55%
Massimo carico di deposito:
0.04%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
682.63
Long Trade:
596 (97.39%)
Short Trade:
16 (2.61%)
Fattore di profitto:
91.19
Profitto previsto:
19.25 USD
Profitto medio:
20.16 USD
Perdita media:
-6.22 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-17.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.12 USD (1)
Crescita mensile:
24.68%
Previsione annuale:
299.39%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
17.26 USD (0.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.30% (17.16 USD)
Per equità:
0.04% (2.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDu 612
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDu 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDu 222K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +548.20 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 95
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3 694.84 USD
Massima perdita consecutiva: -17.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I am launching a new automated trading signal on MQL5, specifically designed for GOLD (XAUUSD) on the M5 timeframe.
The strategy is built around identifying Stochastic oversold conditions at candle close, combined with a precise bullish cross-up entry. This methodology aims to capture short-term momentum reversals with high accuracy.

Position sizing is strictly controlled and limited, starting with lot increments of 0.01, 0.02, 0.03, and 0.05, ensuring a highly disciplined and low-risk exposure at all times.

This signal is engineered for investors who prefer stable growth, controlled drawdown, and minimal volatility.
The recommended minimum starting equity is USD 1,000.

If you are looking for a conservative and systematically managed approach to GOLD trading, this signal is an excellent fit.


Non ci sono recensioni
2025.12.10 23:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Spider Martingale
30USD al mese
604%
0
0
USD
5K
USD
48
47%
612
96%
3%
91.18
19.25
USD
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.