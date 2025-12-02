СигналыРазделы
Arifin S Kom

Dream Trader 1

Arifin S Kom
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 38%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
208
Прибыльных трейдов:
123 (59.13%)
Убыточных трейдов:
85 (40.87%)
Лучший трейд:
107.64 USD
Худший трейд:
-96.95 USD
Общая прибыль:
1 955.65 USD (660 432 pips)
Общий убыток:
-1 495.37 USD (2 128 848 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (175.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
234.43 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
49.25%
Макс. загрузка депозита:
1.74%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
1.52
Длинных трейдов:
168 (80.77%)
Коротких трейдов:
40 (19.23%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
2.21 USD
Средняя прибыль:
15.90 USD
Средний убыток:
-17.59 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-169.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-302.67 USD (4)
Прирост в месяц:
10.48%
Годовой прогноз:
127.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.25 USD
Максимальная:
303.25 USD (17.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.20% (303.07 USD)
По эквити:
2.98% (43.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 176
GBPJPYb 25
#BTCUSDr 5
EURJPYb 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 377
GBPJPYb 65
#BTCUSDr -15
EURJPYb 33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 39K
GBPJPYb 3.9K
#BTCUSDr -1.5M
EURJPYb 1.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +107.64 USD
Худший трейд: -97 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +175.26 USD
Макс. убыток в серии: -169.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This is a trader's journal that I have with consistency in the world of trading being number one

Thank you for expressing interest.

I have been actively involved in trading since 2015.

I use Technical which I have backtested and have data from more than 10 years ago until now.

So every time I enter, I only enter when there is a pattern that matches the backtest data.

Every time I open a position I use a limit order or stop order such as buy limit sell limit and buy stop or sell stop and most importantly use exit TP or SL for every order


minimum deposit: $1000

Leverage : 1:500

Target Profit Every Month 2% to 10% +/-

Maximum Draw-down 30%


2025.12.03 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.18% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 42 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dream Trader 1
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
1.6K
USD
33
0%
208
59%
49%
1.30
2.21
USD
20%
1:500
