- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
208
盈利交易:
123 (59.13%)
亏损交易:
85 (40.87%)
最好交易:
107.64 USD
最差交易:
-96.95 USD
毛利:
1 955.65 USD (660 432 pips)
毛利亏损:
-1 495.37 USD (2 128 848 pips)
最大连续赢利:
34 (175.26 USD)
最大连续盈利:
234.43 USD (5)
夏普比率:
0.10
交易活动:
49.25%
最大入金加载:
1.74%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
22 小时
采收率:
1.52
长期交易:
168 (80.77%)
短期交易:
40 (19.23%)
利润因子:
1.31
预期回报:
2.21 USD
平均利润:
15.90 USD
平均损失:
-17.59 USD
最大连续失误:
10 (-169.71 USD)
最大连续亏损:
-302.67 USD (4)
每月增长:
10.48%
年度预测:
127.13%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.25 USD
最大值:
303.25 USD (17.07%)
相对跌幅:
结余:
20.20% (303.07 USD)
净值:
2.98% (43.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Buy
|XAUUSDb
|176
|GBPJPYb
|25
|#BTCUSDr
|5
|EURJPYb
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|377
|GBPJPYb
|65
|#BTCUSDr
|-15
|EURJPYb
|33
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|39K
|GBPJPYb
|3.9K
|#BTCUSDr
|-1.5M
|EURJPYb
|1.7K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +107.64 USD
最差交易: -97 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +175.26 USD
最大连续亏损: -169.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This is a trader's journal that I have with consistency in the world of trading being number one
Thank you for expressing interest.
I have been actively involved in trading since 2015.
I use Technical which I have backtested and have data from more than 10 years ago until now.
So every time I enter, I only enter when there is a pattern that matches the backtest data.
Every time I open a position I use a limit order or stop order such as buy limit sell limit and buy stop or sell stop and most importantly use exit TP or SL for every order
minimum deposit: $1000
Leverage : 1:500
Target Profit Every Month 2% to 10% +/-
Maximum Draw-down 30%
没有评论
