信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Dream Trader 1
Arifin S Kom

Dream Trader 1

Arifin S Kom
0条评论
可靠性
33
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 38%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
208
盈利交易:
123 (59.13%)
亏损交易:
85 (40.87%)
最好交易:
107.64 USD
最差交易:
-96.95 USD
毛利:
1 955.65 USD (660 432 pips)
毛利亏损:
-1 495.37 USD (2 128 848 pips)
最大连续赢利:
34 (175.26 USD)
最大连续盈利:
234.43 USD (5)
夏普比率:
0.10
交易活动:
49.25%
最大入金加载:
1.74%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
22 小时
采收率:
1.52
长期交易:
168 (80.77%)
短期交易:
40 (19.23%)
利润因子:
1.31
预期回报:
2.21 USD
平均利润:
15.90 USD
平均损失:
-17.59 USD
最大连续失误:
10 (-169.71 USD)
最大连续亏损:
-302.67 USD (4)
每月增长:
10.48%
年度预测:
127.13%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.25 USD
最大值:
303.25 USD (17.07%)
相对跌幅:
结余:
20.20% (303.07 USD)
净值:
2.98% (43.41 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDb 176
GBPJPYb 25
#BTCUSDr 5
EURJPYb 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDb 377
GBPJPYb 65
#BTCUSDr -15
EURJPYb 33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDb 39K
GBPJPYb 3.9K
#BTCUSDr -1.5M
EURJPYb 1.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +107.64 USD
最差交易: -97 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +175.26 USD
最大连续亏损: -169.71 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

This is a trader's journal that I have with consistency in the world of trading being number one

Thank you for expressing interest.

I have been actively involved in trading since 2015.

I use Technical which I have backtested and have data from more than 10 years ago until now.

So every time I enter, I only enter when there is a pattern that matches the backtest data.

Every time I open a position I use a limit order or stop order such as buy limit sell limit and buy stop or sell stop and most importantly use exit TP or SL for every order


minimum deposit: $1000

Leverage : 1:500

Target Profit Every Month 2% to 10% +/-

Maximum Draw-down 30%


没有评论
2025.12.03 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.18% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 42 days
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Dream Trader 1
每月30 USD
38%
0
0
USD
1.6K
USD
33
0%
208
59%
49%
1.30
2.21
USD
20%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载