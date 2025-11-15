СигналыРазделы
Stefan Nydegger

Hybrid Alpha

Stefan Nydegger
0 отзывов
Надежность
15 недель
6 / 14K USD
прирост с 2025 297%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 914
Прибыльных трейдов:
1 469 (76.75%)
Убыточных трейдов:
445 (23.25%)
Лучший трейд:
181.14 CHF
Худший трейд:
-104.23 CHF
Общая прибыль:
10 975.87 CHF (9 429 245 pips)
Общий убыток:
-5 022.97 CHF (951 577 pips)
Макс. серия выигрышей:
69 (252.69 CHF)
Макс. прибыль в серии:
456.92 CHF (15)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
94.13%
Макс. загрузка депозита:
20.91%
Последний трейд:
34 минуты
Трейдов в неделю:
113
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
21.45
Длинных трейдов:
928 (48.48%)
Коротких трейдов:
986 (51.52%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
3.11 CHF
Средняя прибыль:
7.47 CHF
Средний убыток:
-11.29 CHF
Макс. серия проигрышей:
20 (-223.47 CHF)
Макс. убыток в серии:
-263.35 CHF (6)
Прирост в месяц:
31.92%
Годовой прогноз:
387.30%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
101.76 CHF
Максимальная:
277.49 CHF (12.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.05% (262.25 CHF)
По эквити:
35.25% (2 789.09 CHF)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 267
US30 236
XAUUSD 194
GER40 179
GBPUSD 129
AUDCAD 122
USDCAD 113
US500 106
NAS100 70
USDJPY 65
AUDUSD 55
AUDNZD 50
BTCUSD 29
CADCHF 25
NZDCAD 23
EURAUD 20
CHFJPY 20
GBPNZD 20
GBPCAD 16
EURCAD 15
EURGBP 14
EURJPY 14
AUDSGD 14
GBPJPY 10
AUDJPY 8
NZDJPY 5
USDSGD 5
AUDCHF 5
CHFSGD 4
GBPCHF 3
EURNZD 2
NZDUSD 2
SGDJPY 2
GBPAUD 2
GBPSGD 2
NZDCHF 2
CADJPY 1
USDCHF 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1.8K
US30 514
XAUUSD 490
GER40 238
GBPUSD 851
AUDCAD 837
USDCAD 547
US500 11
NAS100 267
USDJPY -268
AUDUSD 178
AUDNZD 100
BTCUSD 48
CADCHF 12
NZDCAD 104
EURAUD 60
CHFJPY 12
GBPNZD 94
GBPCAD 82
EURCAD 10
EURGBP 32
EURJPY 41
AUDSGD 12
GBPJPY -36
AUDJPY 18
NZDJPY 41
USDSGD 2
AUDCHF 28
CHFSGD 5
GBPCHF 13
EURNZD 6
NZDUSD 1
SGDJPY 1
GBPAUD 2
GBPSGD 1
NZDCHF 2
CADJPY 1
USDCHF 1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 22K
US30 432K
XAUUSD 46K
GER40 96K
GBPUSD 13K
AUDCAD 7.6K
USDCAD 5K
US500 4.5K
NAS100 151K
USDJPY -4.2K
AUDUSD 2.3K
AUDNZD -7.8K
BTCUSD 471K
CADCHF 1.3K
NZDCAD 2.5K
EURAUD 503
CHFJPY 2.4K
GBPNZD 3.8K
GBPCAD -363
EURCAD 1.3K
EURGBP 90
EURJPY 241
AUDSGD 1.5K
GBPJPY -547
AUDJPY 1.9K
NZDJPY 891
USDSGD 358
AUDCHF 430
CHFSGD 839
GBPCHF 252
EURNZD 405
NZDUSD 178
SGDJPY 196
GBPAUD 411
GBPSGD 159
NZDCHF 209
CADJPY 219
USDCHF 115
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +181.14 CHF
Худший трейд: -104 CHF
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +252.69 CHF
Макс. убыток в серии: -223.47 CHF

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.32 × 191
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.53 × 36
FPMarketsSC-Live
2.83 × 862
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.63 × 38
FusionMarkets-Live
3.80 × 20181
RoboForex-ECN
4.38 × 1640
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.88 × 1104
ValutradesSeychelles-Live
4.90 × 10
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.16 × 2713
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
VantageInternational-Live 4
5.89 × 28
еще 78...
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
Нет отзывов
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 22:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 22:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Hybrid Alpha
30 USD в месяц
297%
6
14K
USD
8K
CHF
15
60%
1 914
76%
94%
2.18
3.11
CHF
35%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.