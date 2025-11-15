- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 895
Gewinntrades:
1 450 (76.51%)
Verlusttrades:
445 (23.48%)
Bester Trade:
181.14 CHF
Schlechtester Trade:
-104.23 CHF
Bruttoprofit:
10 906.52 CHF (9 426 249 pips)
Bruttoverlust:
-5 021.48 CHF (951 577 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
69 (252.69 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
456.92 CHF (15)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
94.13%
Max deposit load:
20.91%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
112
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
21.21
Long-Positionen:
924 (48.76%)
Short-Positionen:
971 (51.24%)
Profit-Faktor:
2.17
Mathematische Gewinnerwartung:
3.11 CHF
Durchschnittlicher Profit:
7.52 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-11.28 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-223.47 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-263.35 CHF (6)
Wachstum pro Monat :
30.81%
Jahresprognose:
373.78%
Algo-Trading:
60%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
101.76 CHF
Maximaler:
277.49 CHF (12.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.05% (262.25 CHF)
Kapital:
35.25% (2 789.09 CHF)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|267
|US30
|236
|XAUUSD
|194
|GER40
|179
|GBPUSD
|127
|AUDCAD
|122
|USDCAD
|111
|US500
|106
|NAS100
|70
|USDJPY
|65
|AUDUSD
|55
|AUDNZD
|50
|BTCUSD
|29
|NZDCAD
|23
|CADCHF
|23
|EURAUD
|20
|CHFJPY
|20
|GBPCAD
|16
|EURCAD
|15
|EURJPY
|14
|AUDSGD
|14
|EURGBP
|13
|GBPNZD
|12
|GBPJPY
|10
|AUDJPY
|7
|NZDJPY
|5
|USDSGD
|5
|AUDCHF
|5
|CHFSGD
|3
|EURNZD
|2
|GBPCHF
|2
|SGDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|GBPSGD
|2
|NZDCHF
|2
|CADJPY
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|1.8K
|US30
|514
|XAUUSD
|490
|GER40
|238
|GBPUSD
|832
|AUDCAD
|837
|USDCAD
|507
|US500
|11
|NAS100
|267
|USDJPY
|-268
|AUDUSD
|178
|AUDNZD
|100
|BTCUSD
|48
|NZDCAD
|104
|CADCHF
|10
|EURAUD
|60
|CHFJPY
|12
|GBPCAD
|82
|EURCAD
|10
|EURJPY
|41
|AUDSGD
|12
|EURGBP
|31
|GBPNZD
|89
|GBPJPY
|-36
|AUDJPY
|18
|NZDJPY
|41
|USDSGD
|2
|AUDCHF
|28
|CHFSGD
|4
|EURNZD
|6
|GBPCHF
|11
|SGDJPY
|1
|GBPAUD
|2
|GBPSGD
|1
|NZDCHF
|2
|CADJPY
|1
|NZDUSD
|0
|USDCHF
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|22K
|US30
|432K
|XAUUSD
|46K
|GER40
|96K
|GBPUSD
|13K
|AUDCAD
|7.6K
|USDCAD
|4.3K
|US500
|4.5K
|NAS100
|151K
|USDJPY
|-4.2K
|AUDUSD
|2.3K
|AUDNZD
|-7.8K
|BTCUSD
|471K
|NZDCAD
|2.5K
|CADCHF
|1.1K
|EURAUD
|503
|CHFJPY
|2.4K
|GBPCAD
|-363
|EURCAD
|1.3K
|EURJPY
|241
|AUDSGD
|1.5K
|EURGBP
|-5
|GBPNZD
|2.6K
|GBPJPY
|-547
|AUDJPY
|1.9K
|NZDJPY
|891
|USDSGD
|358
|AUDCHF
|430
|CHFSGD
|622
|EURNZD
|405
|GBPCHF
|62
|SGDJPY
|196
|GBPAUD
|411
|GBPSGD
|159
|NZDCHF
|209
|CADJPY
|219
|NZDUSD
|65
|USDCHF
|115
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +181.14 CHF
Schlechtester Trade: -104 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +252.69 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -223.47 CHF
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 13
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.32 × 191
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|2.53 × 36
|
FPMarketsSC-Live
|2.83 × 862
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.63 × 38
|
FusionMarkets-Live
|3.80 × 20146
|
RoboForex-ECN
|4.38 × 1640
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
Darwinex-Live
|4.88 × 1104
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.90 × 10
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.17 × 2707
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
VantageInternational-Live 4
|5.89 × 28
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
294%
6
13K
USD
USD
8K
CHF
CHF
15
60%
1 895
76%
94%
2.17
3.11
CHF
CHF
35%
1:500