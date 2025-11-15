Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

JunoMarkets-Live 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 2 PUPrime-Live 0.86 × 7 Exness-MT5Real8 1.00 × 13 RazeGlobalMarkets-Server 1.26 × 19 FXNXGlobal-Trade 2.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 2.32 × 191 VantageInternational-Live 7 2.33 × 6 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.50 × 2 FPMarketsLLC-Live 2.53 × 36 FPMarketsSC-Live 2.83 × 862 FPMarkets-Live 3.00 × 1 ForexClubBY-MT5 Real Server 3.00 × 1 GOMarketsMU-Live 3.63 × 38 FusionMarkets-Live 3.80 × 20146 RoboForex-ECN 4.38 × 1640 PlexyTrade-Server01 4.81 × 26 GOMarketsIntl-Live 4.87 × 69 Darwinex-Live 4.88 × 1104 ValutradesSeychelles-Live 4.90 × 10 LiteFinance-MT5-Live 5.00 × 13 ICMarketsSC-MT5-2 5.17 × 2707 DerivSVG-Server 5.50 × 2 Axiory-Live 5.70 × 27 VantageInternational-Live 4 5.89 × 28 noch 78 ...