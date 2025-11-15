SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Hybrid Alpha
Stefan Nydegger

Hybrid Alpha

Stefan Nydegger
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
6 / 13K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 294%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 895
Gewinntrades:
1 450 (76.51%)
Verlusttrades:
445 (23.48%)
Bester Trade:
181.14 CHF
Schlechtester Trade:
-104.23 CHF
Bruttoprofit:
10 906.52 CHF (9 426 249 pips)
Bruttoverlust:
-5 021.48 CHF (951 577 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
69 (252.69 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
456.92 CHF (15)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
94.13%
Max deposit load:
20.91%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
112
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
21.21
Long-Positionen:
924 (48.76%)
Short-Positionen:
971 (51.24%)
Profit-Faktor:
2.17
Mathematische Gewinnerwartung:
3.11 CHF
Durchschnittlicher Profit:
7.52 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-11.28 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-223.47 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-263.35 CHF (6)
Wachstum pro Monat :
30.81%
Jahresprognose:
373.78%
Algo-Trading:
60%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
101.76 CHF
Maximaler:
277.49 CHF (12.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.05% (262.25 CHF)
Kapital:
35.25% (2 789.09 CHF)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 267
US30 236
XAUUSD 194
GER40 179
GBPUSD 127
AUDCAD 122
USDCAD 111
US500 106
NAS100 70
USDJPY 65
AUDUSD 55
AUDNZD 50
BTCUSD 29
NZDCAD 23
CADCHF 23
EURAUD 20
CHFJPY 20
GBPCAD 16
EURCAD 15
EURJPY 14
AUDSGD 14
EURGBP 13
GBPNZD 12
GBPJPY 10
AUDJPY 7
NZDJPY 5
USDSGD 5
AUDCHF 5
CHFSGD 3
EURNZD 2
GBPCHF 2
SGDJPY 2
GBPAUD 2
GBPSGD 2
NZDCHF 2
CADJPY 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 1.8K
US30 514
XAUUSD 490
GER40 238
GBPUSD 832
AUDCAD 837
USDCAD 507
US500 11
NAS100 267
USDJPY -268
AUDUSD 178
AUDNZD 100
BTCUSD 48
NZDCAD 104
CADCHF 10
EURAUD 60
CHFJPY 12
GBPCAD 82
EURCAD 10
EURJPY 41
AUDSGD 12
EURGBP 31
GBPNZD 89
GBPJPY -36
AUDJPY 18
NZDJPY 41
USDSGD 2
AUDCHF 28
CHFSGD 4
EURNZD 6
GBPCHF 11
SGDJPY 1
GBPAUD 2
GBPSGD 1
NZDCHF 2
CADJPY 1
NZDUSD 0
USDCHF 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 22K
US30 432K
XAUUSD 46K
GER40 96K
GBPUSD 13K
AUDCAD 7.6K
USDCAD 4.3K
US500 4.5K
NAS100 151K
USDJPY -4.2K
AUDUSD 2.3K
AUDNZD -7.8K
BTCUSD 471K
NZDCAD 2.5K
CADCHF 1.1K
EURAUD 503
CHFJPY 2.4K
GBPCAD -363
EURCAD 1.3K
EURJPY 241
AUDSGD 1.5K
EURGBP -5
GBPNZD 2.6K
GBPJPY -547
AUDJPY 1.9K
NZDJPY 891
USDSGD 358
AUDCHF 430
CHFSGD 622
EURNZD 405
GBPCHF 62
SGDJPY 196
GBPAUD 411
GBPSGD 159
NZDCHF 209
CADJPY 219
NZDUSD 65
USDCHF 115
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +181.14 CHF
Schlechtester Trade: -104 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +252.69 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -223.47 CHF

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.32 × 191
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.53 × 36
FPMarketsSC-Live
2.83 × 862
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.63 × 38
FusionMarkets-Live
3.80 × 20146
RoboForex-ECN
4.38 × 1640
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.88 × 1104
ValutradesSeychelles-Live
4.90 × 10
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.17 × 2707
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
VantageInternational-Live 4
5.89 × 28
noch 78 ...
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
Keine Bewertungen
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 22:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 22:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
