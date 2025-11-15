- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 072
Bénéfice trades:
787 (73.41%)
Perte trades:
285 (26.59%)
Meilleure transaction:
108.16 CHF
Pire transaction:
-104.23 CHF
Bénéfice brut:
5 265.55 CHF (4 438 939 pips)
Perte brute:
-2 589.79 CHF (631 453 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (203.57 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
456.92 CHF (15)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
2.82%
Charge de dépôt maximale:
0.81%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
163
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
9.64
Longs trades:
482 (44.96%)
Courts trades:
590 (55.04%)
Facteur de profit:
2.03
Rendement attendu:
2.50 CHF
Bénéfice moyen:
6.69 CHF
Perte moyenne:
-9.09 CHF
Pertes consécutives maximales:
20 (-223.47 CHF)
Perte consécutive maximale:
-223.47 CHF (20)
Croissance mensuelle:
60.97%
Algo trading:
64%
Prélèvement par solde:
Absolu:
101.76 CHF
Maximal:
277.49 CHF (12.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.05% (262.25 CHF)
Par fonds propres:
0.00% (0.12 CHF)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|194
|GER40
|142
|EURUSD
|139
|US30
|118
|GBPUSD
|74
|US500
|61
|USDCAD
|48
|AUDCAD
|48
|NAS100
|42
|AUDNZD
|40
|USDJPY
|33
|BTCUSD
|29
|AUDUSD
|26
|EURAUD
|15
|EURGBP
|12
|GBPCAD
|11
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|490
|GER40
|297
|EURUSD
|1K
|US30
|105
|GBPUSD
|402
|US500
|-18
|USDCAD
|53
|AUDCAD
|129
|NAS100
|144
|AUDNZD
|95
|USDJPY
|-68
|BTCUSD
|48
|AUDUSD
|66
|EURAUD
|-21
|EURGBP
|30
|GBPCAD
|18
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|46K
|GER40
|123K
|EURUSD
|14K
|US30
|118K
|GBPUSD
|7.9K
|US500
|3.7K
|USDCAD
|1.4K
|AUDCAD
|3.5K
|NAS100
|72K
|AUDNZD
|-8.9K
|USDJPY
|-1.1K
|BTCUSD
|471K
|AUDUSD
|1.1K
|EURAUD
|-286
|EURGBP
|-133
|GBPCAD
|-1.1K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +108.16 CHF
Pire transaction: -104 CHF
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +203.57 CHF
Perte consécutive maximale: -223.47 CHF
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
134%
0
0
USD
USD
4.7K
CHF
CHF
8
64%
1 072
73%
3%
2.03
2.50
CHF
CHF
12%
1:500