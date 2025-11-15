Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Live 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 2 PUPrime-Live 0.75 × 4 Exness-MT5Real8 1.08 × 12 RazeGlobalMarkets-Server 1.26 × 19 FXNXGlobal-Trade 2.00 × 2 VantageInternational-Live 7 2.33 × 6 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.50 × 2 FPMarketsLLC-Live 2.53 × 36 ICMarketsSC-MT5 2.72 × 92 FPMarkets-Live 3.00 × 1 ForexClubBY-MT5 Real Server 3.00 × 1 GOMarketsMU-Live 3.46 × 35 FusionMarkets-Live 4.02 × 17593 RoboForex-ECN 4.05 × 682 Darwinex-Live 4.22 × 415 ICMarketsSC-MT5-2 4.69 × 1913 PlexyTrade-Server01 4.81 × 26 XM.COM-MT5 4.88 × 292 GOMarketsIntl-Live 4.94 × 68 LiteFinance-MT5-Live 5.00 × 13 Valutrades-Live 5.38 × 8 DerivSVG-Server 5.50 × 2 ValutradesSeychelles-Live 5.57 × 7 Axiory-Live 5.70 × 27 76 plus...