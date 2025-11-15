SignauxSections
Hybrid Alpha
Stefan Nydegger

Hybrid Alpha

Stefan Nydegger
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 134%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 072
Bénéfice trades:
787 (73.41%)
Perte trades:
285 (26.59%)
Meilleure transaction:
108.16 CHF
Pire transaction:
-104.23 CHF
Bénéfice brut:
5 265.55 CHF (4 438 939 pips)
Perte brute:
-2 589.79 CHF (631 453 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (203.57 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
456.92 CHF (15)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
2.82%
Charge de dépôt maximale:
0.81%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
163
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
9.64
Longs trades:
482 (44.96%)
Courts trades:
590 (55.04%)
Facteur de profit:
2.03
Rendement attendu:
2.50 CHF
Bénéfice moyen:
6.69 CHF
Perte moyenne:
-9.09 CHF
Pertes consécutives maximales:
20 (-223.47 CHF)
Perte consécutive maximale:
-223.47 CHF (20)
Croissance mensuelle:
60.97%
Algo trading:
64%
Prélèvement par solde:
Absolu:
101.76 CHF
Maximal:
277.49 CHF (12.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.05% (262.25 CHF)
Par fonds propres:
0.00% (0.12 CHF)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 194
GER40 142
EURUSD 139
US30 118
GBPUSD 74
US500 61
USDCAD 48
AUDCAD 48
NAS100 42
AUDNZD 40
USDJPY 33
BTCUSD 29
AUDUSD 26
EURAUD 15
EURGBP 12
GBPCAD 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 490
GER40 297
EURUSD 1K
US30 105
GBPUSD 402
US500 -18
USDCAD 53
AUDCAD 129
NAS100 144
AUDNZD 95
USDJPY -68
BTCUSD 48
AUDUSD 66
EURAUD -21
EURGBP 30
GBPCAD 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 46K
GER40 123K
EURUSD 14K
US30 118K
GBPUSD 7.9K
US500 3.7K
USDCAD 1.4K
AUDCAD 3.5K
NAS100 72K
AUDNZD -8.9K
USDJPY -1.1K
BTCUSD 471K
AUDUSD 1.1K
EURAUD -286
EURGBP -133
GBPCAD -1.1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +108.16 CHF
Pire transaction: -104 CHF
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +203.57 CHF
Perte consécutive maximale: -223.47 CHF

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.75 × 4
Exness-MT5Real8
1.08 × 12
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.53 × 36
ICMarketsSC-MT5
2.72 × 92
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.46 × 35
FusionMarkets-Live
4.02 × 17593
RoboForex-ECN
4.05 × 682
Darwinex-Live
4.22 × 415
ICMarketsSC-MT5-2
4.69 × 1913
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
XM.COM-MT5
4.88 × 292
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
Valutrades-Live
5.38 × 8
DerivSVG-Server
5.50 × 2
ValutradesSeychelles-Live
5.57 × 7
Axiory-Live
5.70 × 27
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
Aucun avis
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.