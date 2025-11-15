- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
1 914
Profit Trades:
1 469 (76.75%)
Loss Trades:
445 (23.25%)
Best trade:
181.14 CHF
Worst trade:
-104.23 CHF
Gross Profit:
10 975.87 CHF (9 429 245 pips)
Gross Loss:
-5 022.97 CHF (951 577 pips)
Maximum consecutive wins:
69 (252.69 CHF)
Maximal consecutive profit:
456.92 CHF (15)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading activity:
94.13%
Max deposit load:
20.91%
Latest trade:
22 minutes ago
Trades per week:
114
Avg holding time:
12 hours
Recovery Factor:
21.45
Long Trades:
928 (48.48%)
Short Trades:
986 (51.52%)
Profit Factor:
2.19
Expected Payoff:
3.11 CHF
Average Profit:
7.47 CHF
Average Loss:
-11.29 CHF
Maximum consecutive losses:
20 (-223.47 CHF)
Maximal consecutive loss:
-263.35 CHF (6)
Monthly growth:
31.92%
Annual Forecast:
387.30%
Algo trading:
60%
Drawdown by balance:
Absolute:
101.76 CHF
Maximal:
277.49 CHF (12.75%)
Relative drawdown:
By Balance:
12.05% (262.25 CHF)
By Equity:
35.25% (2 789.09 CHF)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD
|267
|US30
|236
|XAUUSD
|194
|GER40
|179
|GBPUSD
|129
|AUDCAD
|122
|USDCAD
|113
|US500
|106
|NAS100
|70
|USDJPY
|65
|AUDUSD
|55
|AUDNZD
|50
|BTCUSD
|29
|CADCHF
|25
|NZDCAD
|23
|EURAUD
|20
|CHFJPY
|20
|GBPNZD
|20
|GBPCAD
|16
|EURCAD
|15
|EURGBP
|14
|EURJPY
|14
|AUDSGD
|14
|GBPJPY
|10
|AUDJPY
|8
|NZDJPY
|5
|USDSGD
|5
|AUDCHF
|5
|CHFSGD
|4
|GBPCHF
|3
|EURNZD
|2
|NZDUSD
|2
|SGDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|GBPSGD
|2
|NZDCHF
|2
|CADJPY
|1
|USDCHF
|1
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|1.8K
|US30
|514
|XAUUSD
|490
|GER40
|238
|GBPUSD
|851
|AUDCAD
|837
|USDCAD
|547
|US500
|11
|NAS100
|267
|USDJPY
|-268
|AUDUSD
|178
|AUDNZD
|100
|BTCUSD
|48
|CADCHF
|12
|NZDCAD
|104
|EURAUD
|60
|CHFJPY
|12
|GBPNZD
|94
|GBPCAD
|82
|EURCAD
|10
|EURGBP
|32
|EURJPY
|41
|AUDSGD
|12
|GBPJPY
|-36
|AUDJPY
|18
|NZDJPY
|41
|USDSGD
|2
|AUDCHF
|28
|CHFSGD
|5
|GBPCHF
|13
|EURNZD
|6
|NZDUSD
|1
|SGDJPY
|1
|GBPAUD
|2
|GBPSGD
|1
|NZDCHF
|2
|CADJPY
|1
|USDCHF
|1
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|22K
|US30
|432K
|XAUUSD
|46K
|GER40
|96K
|GBPUSD
|13K
|AUDCAD
|7.6K
|USDCAD
|5K
|US500
|4.5K
|NAS100
|151K
|USDJPY
|-4.2K
|AUDUSD
|2.3K
|AUDNZD
|-7.8K
|BTCUSD
|471K
|CADCHF
|1.3K
|NZDCAD
|2.5K
|EURAUD
|503
|CHFJPY
|2.4K
|GBPNZD
|3.8K
|GBPCAD
|-363
|EURCAD
|1.3K
|EURGBP
|90
|EURJPY
|241
|AUDSGD
|1.5K
|GBPJPY
|-547
|AUDJPY
|1.9K
|NZDJPY
|891
|USDSGD
|358
|AUDCHF
|430
|CHFSGD
|839
|GBPCHF
|252
|EURNZD
|405
|NZDUSD
|178
|SGDJPY
|196
|GBPAUD
|411
|GBPSGD
|159
|NZDCHF
|209
|CADJPY
|219
|USDCHF
|115
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +181.14 CHF
Worst trade: -104 CHF
Maximum consecutive wins: 15
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +252.69 CHF
Maximal consecutive loss: -223.47 CHF
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FusionMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
Bybit-Live
|0.00 × 2
PUPrime-Live
|0.86 × 7
Exness-MT5Real8
|1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
|2.32 × 191
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
|2.53 × 36
FPMarketsSC-Live
|2.83 × 862
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
|3.63 × 38
FusionMarkets-Live
|3.80 × 20178
RoboForex-ECN
|4.38 × 1640
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
Darwinex-Live
|4.88 × 1104
ValutradesSeychelles-Live
|4.90 × 10
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
|5.16 × 2713
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
Axiory-Live
|5.70 × 27
VantageInternational-Live 4
|5.89 × 28
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
30 USD per month
297%
6
14K
USD
USD
8K
CHF
CHF
15
60%
1 914
76%
94%
2.18
3.11
CHF
CHF
35%
1:500