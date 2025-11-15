SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Hybrid Alpha
Stefan Nydegger

Hybrid Alpha

Stefan Nydegger
0 reviews
Reliability
15 weeks
6 / 14K USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 297%
FusionMarkets-Live
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 914
Profit Trades:
1 469 (76.75%)
Loss Trades:
445 (23.25%)
Best trade:
181.14 CHF
Worst trade:
-104.23 CHF
Gross Profit:
10 975.87 CHF (9 429 245 pips)
Gross Loss:
-5 022.97 CHF (951 577 pips)
Maximum consecutive wins:
69 (252.69 CHF)
Maximal consecutive profit:
456.92 CHF (15)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading activity:
94.13%
Max deposit load:
20.91%
Latest trade:
22 minutes ago
Trades per week:
114
Avg holding time:
12 hours
Recovery Factor:
21.45
Long Trades:
928 (48.48%)
Short Trades:
986 (51.52%)
Profit Factor:
2.19
Expected Payoff:
3.11 CHF
Average Profit:
7.47 CHF
Average Loss:
-11.29 CHF
Maximum consecutive losses:
20 (-223.47 CHF)
Maximal consecutive loss:
-263.35 CHF (6)
Monthly growth:
31.92%
Annual Forecast:
387.30%
Algo trading:
60%
Drawdown by balance:
Absolute:
101.76 CHF
Maximal:
277.49 CHF (12.75%)
Relative drawdown:
By Balance:
12.05% (262.25 CHF)
By Equity:
35.25% (2 789.09 CHF)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 267
US30 236
XAUUSD 194
GER40 179
GBPUSD 129
AUDCAD 122
USDCAD 113
US500 106
NAS100 70
USDJPY 65
AUDUSD 55
AUDNZD 50
BTCUSD 29
CADCHF 25
NZDCAD 23
EURAUD 20
CHFJPY 20
GBPNZD 20
GBPCAD 16
EURCAD 15
EURGBP 14
EURJPY 14
AUDSGD 14
GBPJPY 10
AUDJPY 8
NZDJPY 5
USDSGD 5
AUDCHF 5
CHFSGD 4
GBPCHF 3
EURNZD 2
NZDUSD 2
SGDJPY 2
GBPAUD 2
GBPSGD 2
NZDCHF 2
CADJPY 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 1.8K
US30 514
XAUUSD 490
GER40 238
GBPUSD 851
AUDCAD 837
USDCAD 547
US500 11
NAS100 267
USDJPY -268
AUDUSD 178
AUDNZD 100
BTCUSD 48
CADCHF 12
NZDCAD 104
EURAUD 60
CHFJPY 12
GBPNZD 94
GBPCAD 82
EURCAD 10
EURGBP 32
EURJPY 41
AUDSGD 12
GBPJPY -36
AUDJPY 18
NZDJPY 41
USDSGD 2
AUDCHF 28
CHFSGD 5
GBPCHF 13
EURNZD 6
NZDUSD 1
SGDJPY 1
GBPAUD 2
GBPSGD 1
NZDCHF 2
CADJPY 1
USDCHF 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 22K
US30 432K
XAUUSD 46K
GER40 96K
GBPUSD 13K
AUDCAD 7.6K
USDCAD 5K
US500 4.5K
NAS100 151K
USDJPY -4.2K
AUDUSD 2.3K
AUDNZD -7.8K
BTCUSD 471K
CADCHF 1.3K
NZDCAD 2.5K
EURAUD 503
CHFJPY 2.4K
GBPNZD 3.8K
GBPCAD -363
EURCAD 1.3K
EURGBP 90
EURJPY 241
AUDSGD 1.5K
GBPJPY -547
AUDJPY 1.9K
NZDJPY 891
USDSGD 358
AUDCHF 430
CHFSGD 839
GBPCHF 252
EURNZD 405
NZDUSD 178
SGDJPY 196
GBPAUD 411
GBPSGD 159
NZDCHF 209
CADJPY 219
USDCHF 115
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +181.14 CHF
Worst trade: -104 CHF
Maximum consecutive wins: 15
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +252.69 CHF
Maximal consecutive loss: -223.47 CHF

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FusionMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.32 × 191
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.53 × 36
FPMarketsSC-Live
2.83 × 862
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.63 × 38
FusionMarkets-Live
3.80 × 20178
RoboForex-ECN
4.38 × 1640
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.88 × 1104
ValutradesSeychelles-Live
4.90 × 10
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.16 × 2713
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
VantageInternational-Live 4
5.89 × 28
78 more...
To see trades in realtime, please log in or register
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
No reviews
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 22:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 22:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Hybrid Alpha
30 USD per month
297%
6
14K
USD
8K
CHF
15
60%
1 914
76%
94%
2.18
3.11
CHF
35%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.