Stefan Nydegger

Hybrid Alpha

Stefan Nydegger
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 134%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 072
Profit Trade:
787 (73.41%)
Loss Trade:
285 (26.59%)
Best Trade:
108.16 CHF
Worst Trade:
-104.23 CHF
Profitto lordo:
5 265.55 CHF (4 438 939 pips)
Perdita lorda:
-2 589.79 CHF (631 453 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (203.57 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
456.92 CHF (15)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
2.82%
Massimo carico di deposito:
0.81%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
163
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
9.64
Long Trade:
482 (44.96%)
Short Trade:
590 (55.04%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
2.50 CHF
Profitto medio:
6.69 CHF
Perdita media:
-9.09 CHF
Massime perdite consecutive:
20 (-223.47 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-223.47 CHF (20)
Crescita mensile:
60.97%
Algo trading:
64%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
101.76 CHF
Massimale:
277.49 CHF (12.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.05% (262.25 CHF)
Per equità:
0.00% (0.12 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 194
GER40 142
EURUSD 139
US30 118
GBPUSD 74
US500 61
USDCAD 48
AUDCAD 48
NAS100 42
AUDNZD 40
USDJPY 33
BTCUSD 29
AUDUSD 26
EURAUD 15
EURGBP 12
GBPCAD 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 490
GER40 297
EURUSD 1K
US30 105
GBPUSD 402
US500 -18
USDCAD 53
AUDCAD 129
NAS100 144
AUDNZD 95
USDJPY -68
BTCUSD 48
AUDUSD 66
EURAUD -21
EURGBP 30
GBPCAD 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 46K
GER40 123K
EURUSD 14K
US30 118K
GBPUSD 7.9K
US500 3.7K
USDCAD 1.4K
AUDCAD 3.5K
NAS100 72K
AUDNZD -8.9K
USDJPY -1.1K
BTCUSD 471K
AUDUSD 1.1K
EURAUD -286
EURGBP -133
GBPCAD -1.1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +108.16 CHF
Worst Trade: -104 CHF
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +203.57 CHF
Massima perdita consecutiva: -223.47 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.75 × 4
Exness-MT5Real8
1.08 × 12
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.53 × 36
ICMarketsSC-MT5
2.72 × 92
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.46 × 35
FusionMarkets-Live
4.02 × 17593
RoboForex-ECN
4.05 × 682
Darwinex-Live
4.22 × 415
ICMarketsSC-MT5-2
4.69 × 1913
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
XM.COM-MT5
4.88 × 292
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
Valutrades-Live
5.38 × 8
DerivSVG-Server
5.50 × 2
ValutradesSeychelles-Live
5.57 × 7
Axiory-Live
5.70 × 27
76 più
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
Non ci sono recensioni
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
