信号 / MetaTrader 5 / Hybrid Alpha
Stefan Nydegger

Hybrid Alpha

Stefan Nydegger
0条评论
可靠性
14
5 / 7.1K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 290%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 858
盈利交易:
1 416 (76.21%)
亏损交易:
442 (23.79%)
最好交易:
181.14 CHF
最差交易:
-104.23 CHF
毛利:
10 647.91 CHF (9 421 939 pips)
毛利亏损:
-4 841.11 CHF (950 671 pips)
最大连续赢利:
48 (176.33 CHF)
最大连续盈利:
456.92 CHF (15)
夏普比率:
0.19
交易活动:
94.13%
最大入金加载:
18.70%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
100
平均持有时间:
11 小时
采收率:
20.93
长期交易:
907 (48.82%)
短期交易:
951 (51.18%)
利润因子:
2.20
预期回报:
3.13 CHF
平均利润:
7.52 CHF
平均损失:
-10.95 CHF
最大连续失误:
20 (-223.47 CHF)
最大连续亏损:
-263.35 CHF (6)
每月增长:
32.36%
年度预测:
392.63%
算法交易:
59%
结余跌幅:
绝对:
101.76 CHF
最大值:
277.49 CHF (12.75%)
相对跌幅:
结余:
12.05% (262.25 CHF)
净值:
31.65% (2 492.62 CHF)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 267
US30 236
XAUUSD 194
GER40 179
GBPUSD 126
AUDCAD 116
US500 106
USDCAD 106
NAS100 70
USDJPY 65
AUDUSD 51
AUDNZD 50
BTCUSD 29
NZDCAD 23
EURAUD 20
CADCHF 20
CHFJPY 19
GBPCAD 16
EURJPY 14
EURGBP 12
AUDSGD 12
EURCAD 11
GBPJPY 10
GBPNZD 9
AUDJPY 7
AUDCHF 5
NZDJPY 4
USDSGD 3
CHFSGD 3
EURNZD 2
GBPCHF 2
SGDJPY 2
GBPSGD 2
CADJPY 1
NZDUSD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 1.8K
US30 514
XAUUSD 490
GER40 238
GBPUSD 818
AUDCAD 841
US500 11
USDCAD 476
NAS100 267
USDJPY -268
AUDUSD 174
AUDNZD 100
BTCUSD 48
NZDCAD 104
EURAUD 60
CADCHF 9
CHFJPY -1
GBPCAD 82
EURJPY 41
EURGBP 30
AUDSGD 10
EURCAD 6
GBPJPY -36
GBPNZD 87
AUDJPY 18
AUDCHF 28
NZDJPY 41
USDSGD 2
CHFSGD 4
EURNZD 6
GBPCHF 11
SGDJPY 1
GBPSGD 1
CADJPY 1
NZDUSD 0
GBPAUD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 22K
US30 432K
XAUUSD 46K
GER40 96K
GBPUSD 12K
AUDCAD 7.5K
US500 4.5K
USDCAD 4.4K
NAS100 151K
USDJPY -4.2K
AUDUSD 2.1K
AUDNZD -7.8K
BTCUSD 471K
NZDCAD 2.5K
EURAUD 503
CADCHF 956
CHFJPY 1.9K
GBPCAD -363
EURJPY 241
EURGBP -133
AUDSGD 1.2K
EURCAD 608
GBPJPY -547
GBPNZD 2.2K
AUDJPY 1.9K
AUDCHF 430
NZDJPY 800
USDSGD 274
CHFSGD 622
EURNZD 405
GBPCHF 62
SGDJPY 196
GBPSGD 159
CADJPY 219
NZDUSD 65
GBPAUD 214
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +181.14 CHF
最差交易: -104 CHF
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +176.33 CHF
最大连续亏损: -223.47 CHF

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.50 × 6
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.30 × 175
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.53 × 36
FPMarketsSC-Live
2.72 × 845
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.68 × 37
FusionMarkets-Live
3.83 × 19907
RoboForex-ECN
4.41 × 1485
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.92 × 997
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
5.30 × 2562
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
VantageInternational-Live 4
5.81 × 27
78 更多...
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
没有评论
2025.12.26 03:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 22:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Hybrid Alpha
每月30 USD
290%
5
7.1K
USD
7.9K
CHF
14
59%
1 858
76%
94%
2.19
3.13
CHF
32%
1:500
