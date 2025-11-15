- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 858
盈利交易:
1 416 (76.21%)
亏损交易:
442 (23.79%)
最好交易:
181.14 CHF
最差交易:
-104.23 CHF
毛利:
10 647.91 CHF (9 421 939 pips)
毛利亏损:
-4 841.11 CHF (950 671 pips)
最大连续赢利:
48 (176.33 CHF)
最大连续盈利:
456.92 CHF (15)
夏普比率:
0.19
交易活动:
94.13%
最大入金加载:
18.70%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
100
平均持有时间:
11 小时
采收率:
20.93
长期交易:
907 (48.82%)
短期交易:
951 (51.18%)
利润因子:
2.20
预期回报:
3.13 CHF
平均利润:
7.52 CHF
平均损失:
-10.95 CHF
最大连续失误:
20 (-223.47 CHF)
最大连续亏损:
-263.35 CHF (6)
每月增长:
32.36%
年度预测:
392.63%
算法交易:
59%
结余跌幅:
绝对:
101.76 CHF
最大值:
277.49 CHF (12.75%)
相对跌幅:
结余:
12.05% (262.25 CHF)
净值:
31.65% (2 492.62 CHF)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|267
|US30
|236
|XAUUSD
|194
|GER40
|179
|GBPUSD
|126
|AUDCAD
|116
|US500
|106
|USDCAD
|106
|NAS100
|70
|USDJPY
|65
|AUDUSD
|51
|AUDNZD
|50
|BTCUSD
|29
|NZDCAD
|23
|EURAUD
|20
|CADCHF
|20
|CHFJPY
|19
|GBPCAD
|16
|EURJPY
|14
|EURGBP
|12
|AUDSGD
|12
|EURCAD
|11
|GBPJPY
|10
|GBPNZD
|9
|AUDJPY
|7
|AUDCHF
|5
|NZDJPY
|4
|USDSGD
|3
|CHFSGD
|3
|EURNZD
|2
|GBPCHF
|2
|SGDJPY
|2
|GBPSGD
|2
|CADJPY
|1
|NZDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1.8K
|US30
|514
|XAUUSD
|490
|GER40
|238
|GBPUSD
|818
|AUDCAD
|841
|US500
|11
|USDCAD
|476
|NAS100
|267
|USDJPY
|-268
|AUDUSD
|174
|AUDNZD
|100
|BTCUSD
|48
|NZDCAD
|104
|EURAUD
|60
|CADCHF
|9
|CHFJPY
|-1
|GBPCAD
|82
|EURJPY
|41
|EURGBP
|30
|AUDSGD
|10
|EURCAD
|6
|GBPJPY
|-36
|GBPNZD
|87
|AUDJPY
|18
|AUDCHF
|28
|NZDJPY
|41
|USDSGD
|2
|CHFSGD
|4
|EURNZD
|6
|GBPCHF
|11
|SGDJPY
|1
|GBPSGD
|1
|CADJPY
|1
|NZDUSD
|0
|GBPAUD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|22K
|US30
|432K
|XAUUSD
|46K
|GER40
|96K
|GBPUSD
|12K
|AUDCAD
|7.5K
|US500
|4.5K
|USDCAD
|4.4K
|NAS100
|151K
|USDJPY
|-4.2K
|AUDUSD
|2.1K
|AUDNZD
|-7.8K
|BTCUSD
|471K
|NZDCAD
|2.5K
|EURAUD
|503
|CADCHF
|956
|CHFJPY
|1.9K
|GBPCAD
|-363
|EURJPY
|241
|EURGBP
|-133
|AUDSGD
|1.2K
|EURCAD
|608
|GBPJPY
|-547
|GBPNZD
|2.2K
|AUDJPY
|1.9K
|AUDCHF
|430
|NZDJPY
|800
|USDSGD
|274
|CHFSGD
|622
|EURNZD
|405
|GBPCHF
|62
|SGDJPY
|196
|GBPSGD
|159
|CADJPY
|219
|NZDUSD
|65
|GBPAUD
|214
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +181.14 CHF
最差交易: -104 CHF
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +176.33 CHF
最大连续亏损: -223.47 CHF
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 13
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.30 × 175
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|2.53 × 36
|
FPMarketsSC-Live
|2.72 × 845
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.68 × 37
|
FusionMarkets-Live
|3.83 × 19907
|
RoboForex-ECN
|4.41 × 1485
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
Darwinex-Live
|4.92 × 997
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.00 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.30 × 2562
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
VantageInternational-Live 4
|5.81 × 27
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
290%
5
7.1K
USD
USD
7.9K
CHF
CHF
14
59%
1 858
76%
94%
2.19
3.13
CHF
CHF
32%
1:500