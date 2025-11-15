シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Hybrid Alpha
Stefan Nydegger

Hybrid Alpha

Stefan Nydegger
レビュー0件
信頼性
14週間
6 / 12K USD
成長(開始日): 2025 291%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 873
利益トレード:
1 431 (76.40%)
損失トレード:
442 (23.60%)
ベストトレード:
181.14 CHF
最悪のトレード:
-104.23 CHF
総利益:
10 670.49 CHF (9 423 565 pips)
総損失:
-4 842.02 CHF (950 671 pips)
最大連続の勝ち:
61 (187.21 CHF)
最大連続利益:
456.92 CHF (15)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
94.13%
最大入金額:
20.29%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
105
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
21.00
長いトレード:
916 (48.91%)
短いトレード:
957 (51.09%)
プロフィットファクター:
2.20
期待されたペイオフ:
3.11 CHF
平均利益:
7.46 CHF
平均損失:
-10.95 CHF
最大連続の負け:
20 (-223.47 CHF)
最大連続損失:
-263.35 CHF (6)
月間成長:
32.65%
年間予想:
396.06%
アルゴリズム取引:
59%
残高によるドローダウン:
絶対:
101.76 CHF
最大の:
277.49 CHF (12.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.05% (262.25 CHF)
エクイティによる:
35.25% (2 789.09 CHF)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 267
US30 236
XAUUSD 194
GER40 179
GBPUSD 127
AUDCAD 118
USDCAD 107
US500 106
NAS100 70
USDJPY 65
AUDUSD 52
AUDNZD 50
BTCUSD 29
NZDCAD 23
CADCHF 22
EURAUD 20
CHFJPY 19
GBPCAD 16
EURJPY 14
EURGBP 13
EURCAD 13
AUDSGD 12
GBPNZD 12
GBPJPY 10
AUDJPY 7
USDSGD 5
AUDCHF 5
NZDJPY 4
CHFSGD 3
EURNZD 2
GBPCHF 2
SGDJPY 2
GBPSGD 2
CADJPY 1
NZDUSD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 1.8K
US30 514
XAUUSD 490
GER40 238
GBPUSD 832
AUDCAD 841
USDCAD 478
US500 11
NAS100 267
USDJPY -268
AUDUSD 175
AUDNZD 100
BTCUSD 48
NZDCAD 104
CADCHF 10
EURAUD 60
CHFJPY -1
GBPCAD 82
EURJPY 41
EURGBP 31
EURCAD 8
AUDSGD 10
GBPNZD 89
GBPJPY -36
AUDJPY 18
USDSGD 2
AUDCHF 28
NZDJPY 41
CHFSGD 4
EURNZD 6
GBPCHF 11
SGDJPY 1
GBPSGD 1
CADJPY 1
NZDUSD 0
GBPAUD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 22K
US30 432K
XAUUSD 46K
GER40 96K
GBPUSD 13K
AUDCAD 7.6K
USDCAD 4.4K
US500 4.5K
NAS100 151K
USDJPY -4.2K
AUDUSD 2.1K
AUDNZD -7.8K
BTCUSD 471K
NZDCAD 2.5K
CADCHF 1.1K
EURAUD 503
CHFJPY 1.9K
GBPCAD -363
EURJPY 241
EURGBP -5
EURCAD 947
AUDSGD 1.2K
GBPNZD 2.6K
GBPJPY -547
AUDJPY 1.9K
USDSGD 358
AUDCHF 430
NZDJPY 800
CHFSGD 622
EURNZD 405
GBPCHF 62
SGDJPY 196
GBPSGD 159
CADJPY 219
NZDUSD 65
GBPAUD 214
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +181.14 CHF
最悪のトレード: -104 CHF
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +187.21 CHF
最大連続損失: -223.47 CHF

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.50 × 6
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.30 × 175
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.53 × 36
FPMarketsSC-Live
2.72 × 845
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.68 × 37
FusionMarkets-Live
3.82 × 19975
RoboForex-ECN
4.41 × 1485
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.92 × 997
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
5.29 × 2565
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
VantageInternational-Live 4
5.81 × 27
78 より多く...
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
レビューなし
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 22:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
