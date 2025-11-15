- 자본
- 축소
트레이드:
2 119
이익 거래:
1 662 (78.43%)
손실 거래:
457 (21.57%)
최고의 거래:
181.14 CHF
최악의 거래:
-104.23 CHF
총 수익:
11 596.15 CHF (9 467 125 pips)
총 손실:
-5 161.89 CHF (958 446 pips)
연속 최대 이익:
69 (252.69 CHF)
연속 최대 이익:
456.92 CHF (15)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
95.14%
최대 입금량:
20.91%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
239
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
23.19
롱(주식매수):
1 030 (48.61%)
숏(주식차입매도):
1 089 (51.39%)
수익 요인:
2.25
기대수익:
3.04 CHF
평균 이익:
6.98 CHF
평균 손실:
-11.30 CHF
연속 최대 손실:
20 (-223.47 CHF)
연속 최대 손실:
-263.35 CHF (6)
월별 성장률:
28.26%
연간 예측:
342.94%
Algo 트레이딩:
62%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
101.76 CHF
최대한의:
277.49 CHF (12.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.05% (262.25 CHF)
자본금별:
35.25% (2 789.09 CHF)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|276
|US30
|245
|XAUUSD
|194
|GER40
|179
|GBPUSD
|148
|USDCAD
|133
|AUDCAD
|132
|US500
|108
|NAS100
|70
|AUDUSD
|70
|USDJPY
|66
|AUDNZD
|51
|GBPNZD
|41
|CADCHF
|31
|BTCUSD
|29
|EURJPY
|27
|CHFJPY
|27
|NZDCAD
|26
|EURCAD
|26
|EURAUD
|22
|GBPCAD
|20
|EURGBP
|16
|AUDSGD
|14
|AUDJPY
|12
|USDSGD
|12
|GBPSGD
|11
|GBPJPY
|10
|USDCHF
|10
|CHFSGD
|9
|GBPAUD
|9
|NZDJPY
|6
|AUDCHF
|6
|NZDUSD
|6
|GBPCHF
|4
|SGDJPY
|3
|EURNZD
|2
|NZDCHF
|2
|CADJPY
|1
|EURSGD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|1.9K
|US30
|526
|XAUUSD
|490
|GER40
|238
|GBPUSD
|968
|USDCAD
|639
|AUDCAD
|886
|US500
|17
|NAS100
|267
|AUDUSD
|203
|USDJPY
|-269
|AUDNZD
|101
|GBPNZD
|106
|CADCHF
|15
|BTCUSD
|48
|EURJPY
|46
|CHFJPY
|24
|NZDCAD
|127
|EURCAD
|16
|EURAUD
|62
|GBPCAD
|102
|EURGBP
|33
|AUDSGD
|12
|AUDJPY
|19
|USDSGD
|5
|GBPSGD
|6
|GBPJPY
|-36
|USDCHF
|11
|CHFSGD
|10
|GBPAUD
|28
|NZDJPY
|42
|AUDCHF
|29
|NZDUSD
|4
|GBPCHF
|13
|SGDJPY
|2
|EURNZD
|6
|NZDCHF
|2
|CADJPY
|1
|EURSGD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|23K
|US30
|440K
|XAUUSD
|46K
|GER40
|96K
|GBPUSD
|16K
|USDCAD
|6K
|AUDCAD
|8.1K
|US500
|5.8K
|NAS100
|151K
|AUDUSD
|3.4K
|USDJPY
|-4.2K
|AUDNZD
|-7.7K
|GBPNZD
|6.6K
|CADCHF
|1.6K
|BTCUSD
|471K
|EURJPY
|1.3K
|CHFJPY
|4.8K
|NZDCAD
|2.9K
|EURCAD
|2.6K
|EURAUD
|865
|GBPCAD
|190
|EURGBP
|215
|AUDSGD
|1.5K
|AUDJPY
|2.2K
|USDSGD
|922
|GBPSGD
|1.1K
|GBPJPY
|-547
|USDCHF
|1.1K
|CHFSGD
|1.6K
|GBPAUD
|1.5K
|NZDJPY
|1K
|AUDCHF
|519
|NZDUSD
|567
|GBPCHF
|315
|SGDJPY
|331
|EURNZD
|405
|NZDCHF
|209
|CADJPY
|219
|EURSGD
|137
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +181.14 CHF
최악의 거래: -104 CHF
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +252.69 CHF
연속 최대 손실: -223.47 CHF
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 13
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|2.05 × 152
|
ICMarketsSC-MT5
|2.32 × 191
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
FPMarketsLLC-Live
|2.53 × 36
|
FPMarketsSC-Live
|2.83 × 862
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.63 × 38
|
FusionMarkets-Live
|3.69 × 21063
|
RoboForex-ECN
|4.38 × 1640
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
Darwinex-Live
|4.88 × 1104
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.90 × 10
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.34 × 2755
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
321%
6
26K
USD
USD
8.5K
CHF
CHF
16
62%
2 119
78%
95%
2.24
3.04
CHF
CHF
35%
1:500