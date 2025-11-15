시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Hybrid Alpha
Stefan Nydegger

Hybrid Alpha

Stefan Nydegger
0 리뷰
안정성
16
6 / 26K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 321%
FusionMarkets-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 119
이익 거래:
1 662 (78.43%)
손실 거래:
457 (21.57%)
최고의 거래:
181.14 CHF
최악의 거래:
-104.23 CHF
총 수익:
11 596.15 CHF (9 467 125 pips)
총 손실:
-5 161.89 CHF (958 446 pips)
연속 최대 이익:
69 (252.69 CHF)
연속 최대 이익:
456.92 CHF (15)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
95.14%
최대 입금량:
20.91%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
239
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
23.19
롱(주식매수):
1 030 (48.61%)
숏(주식차입매도):
1 089 (51.39%)
수익 요인:
2.25
기대수익:
3.04 CHF
평균 이익:
6.98 CHF
평균 손실:
-11.30 CHF
연속 최대 손실:
20 (-223.47 CHF)
연속 최대 손실:
-263.35 CHF (6)
월별 성장률:
28.26%
연간 예측:
342.94%
Algo 트레이딩:
62%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
101.76 CHF
최대한의:
277.49 CHF (12.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.05% (262.25 CHF)
자본금별:
35.25% (2 789.09 CHF)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 276
US30 245
XAUUSD 194
GER40 179
GBPUSD 148
USDCAD 133
AUDCAD 132
US500 108
NAS100 70
AUDUSD 70
USDJPY 66
AUDNZD 51
GBPNZD 41
CADCHF 31
BTCUSD 29
EURJPY 27
CHFJPY 27
NZDCAD 26
EURCAD 26
EURAUD 22
GBPCAD 20
EURGBP 16
AUDSGD 14
AUDJPY 12
USDSGD 12
GBPSGD 11
GBPJPY 10
USDCHF 10
CHFSGD 9
GBPAUD 9
NZDJPY 6
AUDCHF 6
NZDUSD 6
GBPCHF 4
SGDJPY 3
EURNZD 2
NZDCHF 2
CADJPY 1
EURSGD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 1.9K
US30 526
XAUUSD 490
GER40 238
GBPUSD 968
USDCAD 639
AUDCAD 886
US500 17
NAS100 267
AUDUSD 203
USDJPY -269
AUDNZD 101
GBPNZD 106
CADCHF 15
BTCUSD 48
EURJPY 46
CHFJPY 24
NZDCAD 127
EURCAD 16
EURAUD 62
GBPCAD 102
EURGBP 33
AUDSGD 12
AUDJPY 19
USDSGD 5
GBPSGD 6
GBPJPY -36
USDCHF 11
CHFSGD 10
GBPAUD 28
NZDJPY 42
AUDCHF 29
NZDUSD 4
GBPCHF 13
SGDJPY 2
EURNZD 6
NZDCHF 2
CADJPY 1
EURSGD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 23K
US30 440K
XAUUSD 46K
GER40 96K
GBPUSD 16K
USDCAD 6K
AUDCAD 8.1K
US500 5.8K
NAS100 151K
AUDUSD 3.4K
USDJPY -4.2K
AUDNZD -7.7K
GBPNZD 6.6K
CADCHF 1.6K
BTCUSD 471K
EURJPY 1.3K
CHFJPY 4.8K
NZDCAD 2.9K
EURCAD 2.6K
EURAUD 865
GBPCAD 190
EURGBP 215
AUDSGD 1.5K
AUDJPY 2.2K
USDSGD 922
GBPSGD 1.1K
GBPJPY -547
USDCHF 1.1K
CHFSGD 1.6K
GBPAUD 1.5K
NZDJPY 1K
AUDCHF 519
NZDUSD 567
GBPCHF 315
SGDJPY 331
EURNZD 405
NZDCHF 209
CADJPY 219
EURSGD 137
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +181.14 CHF
최악의 거래: -104 CHF
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +252.69 CHF
연속 최대 손실: -223.47 CHF

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
GoMarkets-Live
2.05 × 152
ICMarketsSC-MT5
2.32 × 191
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FPMarketsLLC-Live
2.53 × 36
FPMarketsSC-Live
2.83 × 862
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.63 × 38
FusionMarkets-Live
3.69 × 21063
RoboForex-ECN
4.38 × 1640
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.88 × 1104
ValutradesSeychelles-Live
4.90 × 10
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.34 × 2755
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
79 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
리뷰 없음
2026.01.07 05:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 04:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 22:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 22:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Hybrid Alpha
월별 30 USD
321%
6
26K
USD
8.5K
CHF
16
62%
2 119
78%
95%
2.24
3.04
CHF
35%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.