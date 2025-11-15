- Incremento
Total de Trades:
1 873
Transacciones Rentables:
1 431 (76.40%)
Transacciones Irrentables:
442 (23.60%)
Mejor transacción:
181.14 CHF
Peor transacción:
-104.23 CHF
Beneficio Bruto:
10 670.49 CHF (9 423 565 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 842.02 CHF (950 671 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
61 (187.21 CHF)
Beneficio máximo consecutivo:
456.92 CHF (15)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
94.13%
Carga máxima del depósito:
20.29%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
105
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
21.00
Transacciones Largas:
916 (48.91%)
Transacciones Cortas:
957 (51.09%)
Factor de Beneficio:
2.20
Beneficio Esperado:
3.11 CHF
Beneficio medio:
7.46 CHF
Pérdidas medias:
-10.95 CHF
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-223.47 CHF)
Pérdidas máximas consecutivas:
-263.35 CHF (6)
Crecimiento al mes:
32.64%
Pronóstico anual:
396.06%
Trading algorítmico:
59%
Reducción de balance:
Absoluto:
101.76 CHF
Máxima:
277.49 CHF (12.75%)
Reducción relativa:
De balance:
12.05% (262.25 CHF)
De fondos:
35.25% (2 789.09 CHF)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|267
|US30
|236
|XAUUSD
|194
|GER40
|179
|GBPUSD
|127
|AUDCAD
|118
|USDCAD
|107
|US500
|106
|NAS100
|70
|USDJPY
|65
|AUDUSD
|52
|AUDNZD
|50
|BTCUSD
|29
|NZDCAD
|23
|CADCHF
|22
|EURAUD
|20
|CHFJPY
|19
|GBPCAD
|16
|EURJPY
|14
|EURGBP
|13
|EURCAD
|13
|AUDSGD
|12
|GBPNZD
|12
|GBPJPY
|10
|AUDJPY
|7
|USDSGD
|5
|AUDCHF
|5
|NZDJPY
|4
|CHFSGD
|3
|EURNZD
|2
|GBPCHF
|2
|SGDJPY
|2
|GBPSGD
|2
|CADJPY
|1
|NZDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|1.8K
|US30
|514
|XAUUSD
|490
|GER40
|238
|GBPUSD
|832
|AUDCAD
|841
|USDCAD
|478
|US500
|11
|NAS100
|267
|USDJPY
|-268
|AUDUSD
|175
|AUDNZD
|100
|BTCUSD
|48
|NZDCAD
|104
|CADCHF
|10
|EURAUD
|60
|CHFJPY
|-1
|GBPCAD
|82
|EURJPY
|41
|EURGBP
|31
|EURCAD
|8
|AUDSGD
|10
|GBPNZD
|89
|GBPJPY
|-36
|AUDJPY
|18
|USDSGD
|2
|AUDCHF
|28
|NZDJPY
|41
|CHFSGD
|4
|EURNZD
|6
|GBPCHF
|11
|SGDJPY
|1
|GBPSGD
|1
|CADJPY
|1
|NZDUSD
|0
|GBPAUD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|22K
|US30
|432K
|XAUUSD
|46K
|GER40
|96K
|GBPUSD
|13K
|AUDCAD
|7.6K
|USDCAD
|4.4K
|US500
|4.5K
|NAS100
|151K
|USDJPY
|-4.2K
|AUDUSD
|2.1K
|AUDNZD
|-7.8K
|BTCUSD
|471K
|NZDCAD
|2.5K
|CADCHF
|1.1K
|EURAUD
|503
|CHFJPY
|1.9K
|GBPCAD
|-363
|EURJPY
|241
|EURGBP
|-5
|EURCAD
|947
|AUDSGD
|1.2K
|GBPNZD
|2.6K
|GBPJPY
|-547
|AUDJPY
|1.9K
|USDSGD
|358
|AUDCHF
|430
|NZDJPY
|800
|CHFSGD
|622
|EURNZD
|405
|GBPCHF
|62
|SGDJPY
|196
|GBPSGD
|159
|CADJPY
|219
|NZDUSD
|65
|GBPAUD
|214
Mejor transacción: +181.14 CHF
Peor transacción: -104 CHF
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +187.21 CHF
Pérdidas máximas consecutivas: -223.47 CHF
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
Bybit-Live
|0.00 × 2
PUPrime-Live
|0.50 × 6
Exness-MT5Real8
|1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
|2.30 × 175
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
|2.53 × 36
FPMarketsSC-Live
|2.72 × 845
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
|3.68 × 37
FusionMarkets-Live
|3.82 × 19975
RoboForex-ECN
|4.41 × 1485
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
Darwinex-Live
|4.92 × 997
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
ValutradesSeychelles-Live
|5.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
|5.29 × 2565
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
Axiory-Live
|5.70 × 27
VantageInternational-Live 4
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
