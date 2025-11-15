SeñalesSecciones
Stefan Nydegger

Hybrid Alpha

Stefan Nydegger
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
6 / 12K USD
incremento desde 2025 291%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 873
Transacciones Rentables:
1 431 (76.40%)
Transacciones Irrentables:
442 (23.60%)
Mejor transacción:
181.14 CHF
Peor transacción:
-104.23 CHF
Beneficio Bruto:
10 670.49 CHF (9 423 565 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 842.02 CHF (950 671 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
61 (187.21 CHF)
Beneficio máximo consecutivo:
456.92 CHF (15)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
94.13%
Carga máxima del depósito:
20.29%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
105
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
21.00
Transacciones Largas:
916 (48.91%)
Transacciones Cortas:
957 (51.09%)
Factor de Beneficio:
2.20
Beneficio Esperado:
3.11 CHF
Beneficio medio:
7.46 CHF
Pérdidas medias:
-10.95 CHF
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-223.47 CHF)
Pérdidas máximas consecutivas:
-263.35 CHF (6)
Crecimiento al mes:
32.64%
Pronóstico anual:
396.06%
Trading algorítmico:
59%
Reducción de balance:
Absoluto:
101.76 CHF
Máxima:
277.49 CHF (12.75%)
Reducción relativa:
De balance:
12.05% (262.25 CHF)
De fondos:
35.25% (2 789.09 CHF)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 267
US30 236
XAUUSD 194
GER40 179
GBPUSD 127
AUDCAD 118
USDCAD 107
US500 106
NAS100 70
USDJPY 65
AUDUSD 52
AUDNZD 50
BTCUSD 29
NZDCAD 23
CADCHF 22
EURAUD 20
CHFJPY 19
GBPCAD 16
EURJPY 14
EURGBP 13
EURCAD 13
AUDSGD 12
GBPNZD 12
GBPJPY 10
AUDJPY 7
USDSGD 5
AUDCHF 5
NZDJPY 4
CHFSGD 3
EURNZD 2
GBPCHF 2
SGDJPY 2
GBPSGD 2
CADJPY 1
NZDUSD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 1.8K
US30 514
XAUUSD 490
GER40 238
GBPUSD 832
AUDCAD 841
USDCAD 478
US500 11
NAS100 267
USDJPY -268
AUDUSD 175
AUDNZD 100
BTCUSD 48
NZDCAD 104
CADCHF 10
EURAUD 60
CHFJPY -1
GBPCAD 82
EURJPY 41
EURGBP 31
EURCAD 8
AUDSGD 10
GBPNZD 89
GBPJPY -36
AUDJPY 18
USDSGD 2
AUDCHF 28
NZDJPY 41
CHFSGD 4
EURNZD 6
GBPCHF 11
SGDJPY 1
GBPSGD 1
CADJPY 1
NZDUSD 0
GBPAUD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 22K
US30 432K
XAUUSD 46K
GER40 96K
GBPUSD 13K
AUDCAD 7.6K
USDCAD 4.4K
US500 4.5K
NAS100 151K
USDJPY -4.2K
AUDUSD 2.1K
AUDNZD -7.8K
BTCUSD 471K
NZDCAD 2.5K
CADCHF 1.1K
EURAUD 503
CHFJPY 1.9K
GBPCAD -363
EURJPY 241
EURGBP -5
EURCAD 947
AUDSGD 1.2K
GBPNZD 2.6K
GBPJPY -547
AUDJPY 1.9K
USDSGD 358
AUDCHF 430
NZDJPY 800
CHFSGD 622
EURNZD 405
GBPCHF 62
SGDJPY 196
GBPSGD 159
CADJPY 219
NZDUSD 65
GBPAUD 214
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +181.14 CHF
Peor transacción: -104 CHF
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +187.21 CHF
Pérdidas máximas consecutivas: -223.47 CHF

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.50 × 6
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.30 × 175
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.53 × 36
FPMarketsSC-Live
2.72 × 845
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.68 × 37
FusionMarkets-Live
3.82 × 19975
RoboForex-ECN
4.41 × 1485
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.92 × 997
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
5.29 × 2565
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
VantageInternational-Live 4
5.81 × 27
otros 78...
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 22:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
