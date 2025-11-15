- Büyüme
İşlemler:
1 072
Kârla kapanan işlemler:
787 (73.41%)
Zararla kapanan işlemler:
285 (26.59%)
En iyi işlem:
108.16 CHF
En kötü işlem:
-104.23 CHF
Brüt kâr:
5 265.55 CHF (4 438 939 pips)
Brüt zarar:
-2 589.79 CHF (631 453 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (203.57 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
456.92 CHF (15)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
2.82%
Maks. mevduat yükü:
0.81%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
163
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
9.64
Alış işlemleri:
482 (44.96%)
Satış işlemleri:
590 (55.04%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
2.50 CHF
Ortalama kâr:
6.69 CHF
Ortalama zarar:
-9.09 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-223.47 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-223.47 CHF (20)
Aylık büyüme:
60.97%
Algo alım-satım:
64%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
101.76 CHF
Maksimum:
277.49 CHF (12.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.05% (262.25 CHF)
Varlığa göre:
0.00% (0.12 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|194
|GER40
|142
|EURUSD
|139
|US30
|118
|GBPUSD
|74
|US500
|61
|USDCAD
|48
|AUDCAD
|48
|NAS100
|42
|AUDNZD
|40
|USDJPY
|33
|BTCUSD
|29
|AUDUSD
|26
|EURAUD
|15
|EURGBP
|12
|GBPCAD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|490
|GER40
|297
|EURUSD
|1K
|US30
|105
|GBPUSD
|402
|US500
|-18
|USDCAD
|53
|AUDCAD
|129
|NAS100
|144
|AUDNZD
|95
|USDJPY
|-68
|BTCUSD
|48
|AUDUSD
|66
|EURAUD
|-21
|EURGBP
|30
|GBPCAD
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|46K
|GER40
|123K
|EURUSD
|14K
|US30
|118K
|GBPUSD
|7.9K
|US500
|3.7K
|USDCAD
|1.4K
|AUDCAD
|3.5K
|NAS100
|72K
|AUDNZD
|-8.9K
|USDJPY
|-1.1K
|BTCUSD
|471K
|AUDUSD
|1.1K
|EURAUD
|-286
|EURGBP
|-133
|GBPCAD
|-1.1K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +108.16 CHF
En kötü işlem: -104 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +203.57 CHF
Maksimum ardışık zarar: -223.47 CHF
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.75 × 4
|
Exness-MT5Real8
|1.08 × 12
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|2.53 × 36
|
ICMarketsSC-MT5
|2.72 × 92
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.46 × 35
|
FusionMarkets-Live
|4.02 × 17593
|
RoboForex-ECN
|4.05 × 682
|
Darwinex-Live
|4.22 × 415
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.69 × 1913
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
XM.COM-MT5
|4.88 × 292
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
Valutrades-Live
|5.38 × 8
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.57 × 7
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
İnceleme yok
