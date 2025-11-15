SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Hybrid Alpha
Stefan Nydegger

Hybrid Alpha

Stefan Nydegger
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 134%
FusionMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 072
Kârla kapanan işlemler:
787 (73.41%)
Zararla kapanan işlemler:
285 (26.59%)
En iyi işlem:
108.16 CHF
En kötü işlem:
-104.23 CHF
Brüt kâr:
5 265.55 CHF (4 438 939 pips)
Brüt zarar:
-2 589.79 CHF (631 453 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (203.57 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
456.92 CHF (15)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
2.82%
Maks. mevduat yükü:
0.81%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
163
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
9.64
Alış işlemleri:
482 (44.96%)
Satış işlemleri:
590 (55.04%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
2.50 CHF
Ortalama kâr:
6.69 CHF
Ortalama zarar:
-9.09 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-223.47 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-223.47 CHF (20)
Aylık büyüme:
60.97%
Algo alım-satım:
64%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
101.76 CHF
Maksimum:
277.49 CHF (12.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.05% (262.25 CHF)
Varlığa göre:
0.00% (0.12 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 194
GER40 142
EURUSD 139
US30 118
GBPUSD 74
US500 61
USDCAD 48
AUDCAD 48
NAS100 42
AUDNZD 40
USDJPY 33
BTCUSD 29
AUDUSD 26
EURAUD 15
EURGBP 12
GBPCAD 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 490
GER40 297
EURUSD 1K
US30 105
GBPUSD 402
US500 -18
USDCAD 53
AUDCAD 129
NAS100 144
AUDNZD 95
USDJPY -68
BTCUSD 48
AUDUSD 66
EURAUD -21
EURGBP 30
GBPCAD 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 46K
GER40 123K
EURUSD 14K
US30 118K
GBPUSD 7.9K
US500 3.7K
USDCAD 1.4K
AUDCAD 3.5K
NAS100 72K
AUDNZD -8.9K
USDJPY -1.1K
BTCUSD 471K
AUDUSD 1.1K
EURAUD -286
EURGBP -133
GBPCAD -1.1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +108.16 CHF
En kötü işlem: -104 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +203.57 CHF
Maksimum ardışık zarar: -223.47 CHF

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.75 × 4
Exness-MT5Real8
1.08 × 12
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.53 × 36
ICMarketsSC-MT5
2.72 × 92
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.46 × 35
FusionMarkets-Live
4.02 × 17593
RoboForex-ECN
4.05 × 682
Darwinex-Live
4.22 × 415
ICMarketsSC-MT5-2
4.69 × 1913
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
XM.COM-MT5
4.88 × 292
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
Valutrades-Live
5.38 × 8
DerivSVG-Server
5.50 × 2
ValutradesSeychelles-Live
5.57 × 7
Axiory-Live
5.70 × 27
76 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
İnceleme yok
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Hybrid Alpha
Ayda 30 USD
134%
0
0
USD
4.7K
CHF
8
64%
1 072
73%
3%
2.03
2.50
CHF
12%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.