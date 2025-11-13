СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / LazyPipsFX Low Risk AI Copytrade
Keyan Goh Cheng Jun

LazyPipsFX Low Risk AI Copytrade

Keyan Goh Cheng Jun
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 11%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
155
Прибыльных трейдов:
122 (78.70%)
Убыточных трейдов:
33 (21.29%)
Лучший трейд:
38.79 USD
Худший трейд:
-10.25 USD
Общая прибыль:
193.98 USD (14 671 pips)
Общий убыток:
-87.35 USD (7 605 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (14.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
39.70 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
65.24%
Макс. загрузка депозита:
2.05%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
2.81
Длинных трейдов:
85 (54.84%)
Коротких трейдов:
70 (45.16%)
Профит фактор:
2.22
Мат. ожидание:
0.69 USD
Средняя прибыль:
1.59 USD
Средний убыток:
-2.65 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-37.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.89 USD (4)
Прирост в месяц:
3.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.90 USD
Максимальная:
37.89 USD (3.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.62% (37.89 USD)
По эквити:
2.89% (30.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCHF 39
USDCAD 30
AUDCAD 25
NZDUSD 25
NZDCAD 18
AUDNZD 18
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCHF 38
USDCAD 19
AUDCAD 13
NZDUSD 17
NZDCAD 12
AUDNZD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCHF 1.9K
USDCAD 2.4K
AUDCAD 1.3K
NZDUSD -883
NZDCAD 1.7K
AUDNZD 592
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.79 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +14.22 USD
Макс. убыток в серии: -37.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real3
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.05 × 20
ICMarketsSC-Live14
0.38 × 73
ICMarketsSC-Live23
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.52 × 21
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.94 × 156
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 224
Exness-Real17
1.55 × 69
TradersGlobalGroup-Live
2.11 × 19
ICMarketsSC-Live26
2.27 × 79
Coinexx-Demo
2.50 × 2
FXCL-Main2
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.67 × 3
Tickmill-Live10
2.72 × 29
RoboForex-ECN-2
3.19 × 139
OrbexGlobal-Live
3.52 × 31
ICMarketsSC-Live20
4.22 × 136
Longhorn-Real2
5.15 × 26
VantageInternational-Demo
5.49 × 45
Darwinex-Live
5.76 × 781
Axi-US06-Live
6.67 × 3
GOMarketsMU-Real 10
7.00 × 3
еще 15...
If you are interested in copying this EA for free please join my telegram channel!

https://t.me/LazyPipsFX

LazyPipsFX (LPFX) AI Robot is a fully automated, low-risk trading system designed for steady, long-term growth. Built with advanced neural networks and enhanced by ChatGPT analysis, LPFX executes trades with accuracy and discipline, free from human emotion or bias.

Backtested over 20 years, it has never blown an account and consistently achieved average monthly gains of 5–10%, translating to about 40–50% annually. LPFX focuses on capital preservation and sustainable returns, outperforming traditional benchmarks like the S&P 500 while keeping drawdowns minimal.

The system trades across a diversified range of currency pairs, including NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, and GBPCHF, spreading risk and improving stability. Once activated, LPFX manages everything automatically, offering a calm, stress-free trading experience where you can grow your portfolio without constant monitoring or emotional decision-making.


Нет отзывов
2025.12.10 20:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
