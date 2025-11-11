СигналыРазделы
HITESH ARORA

PureSoul

HITESH ARORA
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 23%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
196
Прибыльных трейдов:
86 (43.87%)
Убыточных трейдов:
110 (56.12%)
Лучший трейд:
13.92 USD
Худший трейд:
-4.81 USD
Общая прибыль:
368.90 USD (57 731 pips)
Общий убыток:
-153.61 USD (20 542 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (101.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
125.66 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
27.61%
Макс. загрузка депозита:
59.45%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
3.32
Длинных трейдов:
88 (44.90%)
Коротких трейдов:
108 (55.10%)
Профит фактор:
2.40
Мат. ожидание:
1.10 USD
Средняя прибыль:
4.29 USD
Средний убыток:
-1.40 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-24.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.54 USD (20)
Прирост в месяц:
0.25%
Годовой прогноз:
3.01%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.29 USD
Максимальная:
64.85 USD (5.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.39% (64.85 USD)
По эквити:
0.75% (7.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 54
GBPCAD 49
GBPAUD 41
GBPUSD 20
EURUSD 9
GBPJPY 9
NZDCAD 3
AUDNZD 3
EURCHF 2
USDCHF 2
EURNZD 2
USDCAD 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 145
GBPCAD 161
GBPAUD -29
GBPUSD -30
EURUSD -4
GBPJPY -11
NZDCAD -9
AUDNZD -3
EURCHF 2
USDCHF 2
EURNZD -4
USDCAD -1
NZDUSD -4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 25K
GBPCAD 23K
GBPAUD -3.9K
GBPUSD -2.9K
EURUSD -324
GBPJPY -1.5K
NZDCAD -1.2K
AUDNZD -574
EURCHF 209
USDCHF 229
EURNZD -677
USDCAD -118
NZDUSD -406
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.92 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +101.91 USD
Макс. убыток в серии: -24.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OneTrade-Real
0.00 × 4
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 6
Exness-Real
0.00 × 1
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.20 × 10
ICMarkets-Live10
0.23 × 22
ICMarkets-Live07
0.33 × 121
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
RoboForex-ECN-2
0.47 × 116
CFHMarkets-Live1
0.49 × 81
OrtegaCapital-Server
0.52 × 368
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
TickmillUK-Live03
0.59 × 59
ICMarkets-Live09
0.61 × 113
AtlanticPearl-Live 1
0.63 × 41
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.66 × 289
Monex-Server2
0.66 × 47
AxiTrader-US07-Live
0.72 × 111
ICMarkets-Live14
0.78 × 9
XM.COM-Real 7
0.83 × 102
MYFX-US01-Live
0.85 × 112
Pepperstone-Edge02
0.86 × 22
еще 191...
PureSoul is a disciplined, momentum-aligned trading approach designed to capture clean directional moves while maintaining tight risk control.
The strategy follows a profit-only scaling model — positions are added only when the market moves in favour, never into drawdown.
Losses are cut early, and total risk on the account is kept extremely controlled.

Core Principles

No adding into loss: Every new position is opened only when the previous entry is already in profit.
Early risk removal: Losing positions are closed quickly, keeping maximum account floating drawdown within 1–2%.
Reverse-grid in profit: Positions scale in the direction of strength, allowing the system to compound winners.


For fund management or queries: WhatsApp us at +91 7760622266


Нет отзывов
2025.12.11 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.5% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PureSoul
35 USD в месяц
23%
0
0
USD
993
USD
16
99%
196
43%
28%
2.40
1.10
USD
6%
1:200
Копировать

