Yaniv Ben Porat

One Hour Trade

Yaniv Ben Porat
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 56%
HFMarketsSV-Live Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
275
Прибыльных трейдов:
169 (61.45%)
Убыточных трейдов:
106 (38.55%)
Лучший трейд:
267.90 USD
Худший трейд:
-179.90 USD
Общая прибыль:
3 492.58 USD (18 622 pips)
Общий убыток:
-2 815.70 USD (15 643 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (141.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
270.00 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
25.91%
Макс. загрузка депозита:
17.33%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.46
Длинных трейдов:
195 (70.91%)
Коротких трейдов:
80 (29.09%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
2.46 USD
Средняя прибыль:
20.67 USD
Средний убыток:
-26.56 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-197.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-245.50 USD (4)
Прирост в месяц:
5.85%
Годовой прогноз:
74.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
209.80 USD
Максимальная:
463.80 USD (29.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.24% (293.90 USD)
По эквити:
9.95% (197.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDr 205
GBPUSDr 70
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDr 264
GBPUSDr 413
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDr 950
GBPUSDr 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +267.90 USD
Худший трейд: -180 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +141.70 USD
Макс. убыток в серии: -197.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

One Hour Trade is a lightweight breakout signal designed to capture short-term price movements using automated Buy-Stop and Sell-Stop orders.
The EA analyzes recent market structure, identifies support and resistance zones, and places pending orders at a controlled distance from these levels. Each trade is automatically closed, creating a clean, repeatable trading cycle.

This signal does not use martingale, grid, averaging, or any high-risk money-management methods. Every trade uses a fixed lot and a fixed lifetime.

  • How it Works
Scans the last N candles to detect local highs (resistance) and lows (support)

Places Buy-Stop and Sell-Stop pending orders above resistance and below support

Orders are placed only during the active trading session

Old pending orders are removed and refreshed on every new signal bar

Fully compatible with Strategy Tester

  • Key Features
  1. Fixed lot per trade (user-controlled)
  2. Pure breakout logic based on support/resistance
  3. No indicators required
  4. Works on any symbol and timeframe (XAUUSD recommended)
  5. Minimal parameters & easy setup
  6. No martingale, no grid, no risky strategies
  • Recommended Settings
Timeframe: H1

Symbols:  XAUUSD, and other majors

Fixed lot size according to your risk preference

Use with a regulated broker & stable connection

  • Inputs
LotSize – size for each trade

TrendPeriod – number of bars to analyze for highs/lows

PipDistance – distance from S/R to pending orders

Trading hours – EA opens trades only within active market hours

  • Why Traders Use One Hour Trade
Consistent, structured trading behavior

Clean logic that is easy to understand

No hidden algorithms or dangerous betting systems

Perfect for traders who prefer short-duration, time-controlled trades

Clear results in Strategy Tester

Great as a diversification tool next to other systems

Нет отзывов
2025.11.12 20:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 07:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.54% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
One Hour Trade
30 USD в месяц
56%
0
0
USD
2K
USD
23
100%
275
61%
26%
1.24
2.46
USD
33%
1:500
Копировать

