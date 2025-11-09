- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
275
Прибыльных трейдов:
169 (61.45%)
Убыточных трейдов:
106 (38.55%)
Лучший трейд:
267.90 USD
Худший трейд:
-179.90 USD
Общая прибыль:
3 492.58 USD (18 622 pips)
Общий убыток:
-2 815.70 USD (15 643 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (141.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
270.00 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
25.91%
Макс. загрузка депозита:
17.33%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.46
Длинных трейдов:
195 (70.91%)
Коротких трейдов:
80 (29.09%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
2.46 USD
Средняя прибыль:
20.67 USD
Средний убыток:
-26.56 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-197.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-245.50 USD (4)
Прирост в месяц:
5.85%
Годовой прогноз:
74.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
209.80 USD
Максимальная:
463.80 USD (29.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.24% (293.90 USD)
По эквити:
9.95% (197.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|205
|GBPUSDr
|70
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|264
|GBPUSDr
|413
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|950
|GBPUSDr
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +267.90 USD
Худший трейд: -180 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +141.70 USD
Макс. убыток в серии: -197.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
One Hour Trade is a lightweight breakout signal designed to capture short-term price movements using automated Buy-Stop and Sell-Stop orders.
The EA analyzes recent market structure, identifies support and resistance zones, and places pending orders at a controlled distance from these levels. Each trade is automatically closed, creating a clean, repeatable trading cycle.
This signal does not use martingale, grid, averaging, or any high-risk money-management methods. Every trade uses a fixed lot and a fixed lifetime.
- How it Works
Scans the last N candles to detect local highs (resistance) and lows (support)
Places Buy-Stop and Sell-Stop pending orders above resistance and below support
Orders are placed only during the active trading session
Old pending orders are removed and refreshed on every new signal bar
Fully compatible with Strategy Tester
- Key Features
- Fixed lot per trade (user-controlled)
- Pure breakout logic based on support/resistance
- No indicators required
- Works on any symbol and timeframe (XAUUSD recommended)
- Minimal parameters & easy setup
- No martingale, no grid, no risky strategies
- Recommended Settings
Timeframe: H1
Symbols: XAUUSD, and other majors
Fixed lot size according to your risk preference
Use with a regulated broker & stable connection
- Inputs
LotSize – size for each trade
TrendPeriod – number of bars to analyze for highs/lows
PipDistance – distance from S/R to pending orders
Trading hours – EA opens trades only within active market hours
- Why Traders Use One Hour Trade
Consistent, structured trading behavior
Clean logic that is easy to understand
No hidden algorithms or dangerous betting systems
Perfect for traders who prefer short-duration, time-controlled trades
Clear results in Strategy Tester
Great as a diversification tool next to other systems
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
56%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
23
100%
275
61%
26%
1.24
2.46
USD
USD
33%
1:500