СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / LeopardSmartEA2MT4
Thanh Huong Phan

LeopardSmartEA2MT4

Thanh Huong Phan
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 26%
Tickmill-Live04
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
196
Прибыльных трейдов:
154 (78.57%)
Убыточных трейдов:
42 (21.43%)
Лучший трейд:
134.61 USD
Худший трейд:
-84.62 USD
Общая прибыль:
851.58 USD (20 352 pips)
Общий убыток:
-458.78 USD (17 202 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (33.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
134.61 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
95.74%
Макс. загрузка депозита:
6.52%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.91
Длинных трейдов:
84 (42.86%)
Коротких трейдов:
112 (57.14%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
2.00 USD
Средняя прибыль:
5.53 USD
Средний убыток:
-10.92 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-23.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-133.46 USD (2)
Прирост в месяц:
4.04%
Годовой прогноз:
48.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
135.11 USD (7.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.14% (135.11 USD)
По эквити:
30.46% (575.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 67
AUDUSD 48
EURGBP 48
EURUSD 33
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 67
AUDUSD 145
EURGBP 118
EURUSD 63
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD -934
AUDUSD -453
EURGBP 3.2K
EURUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +134.61 USD
Худший трейд: -85 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +33.41 USD
Макс. убыток в серии: -23.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TitanFX-02
0.00 × 2
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 10
TitanFX-05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.11 × 9
ICMarkets-Live05
0.20 × 5
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live04
0.36 × 45
Tickmill-Live
0.38 × 929
Tickmill-Live02
0.39 × 1453
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarketsSC-Live15
0.50 × 2
Tickmill-Live10
0.52 × 58
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 106
Tickmill-Live08
0.55 × 31
Tickmill-Live05
0.59 × 286
ICMarketsSC-Live03
0.60 × 5
ICMarkets-Live15
0.64 × 14
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.73 × 15
еще 58...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

LeopardSmartEA — Smart, configurable MT4 EA for disciplined, automated trading.

LeopardSmartEA Signals deliver actionable entry and exit alerts derived from the EA’s multi-indicator logic and trade-management rules. Signals are curated to match the EA’s built-in risk modes (Safe / HighRisk / FixedLot), making it easy for followers to choose a signal stream that fits their account size and tolerance.

Top features (bullets)

  • Multi-indicator entry logic (RSI + candle filters) for higher quality signals.

  • Multi-timeframe confirmation and configurable trade windows.

  • Three risk modes: Safe / HighRisk / FixedLot for flexible risk control.

  • Martingale / progressive lot sizing options (configurable) and partial-close logic.

  • Hedging control and order retry mechanisms to handle adverse moves.

  • AutoTrade on-chart control and trading schedule / weekday restrictions.

  • Global drawdown protection and unified close-on-drawdown option.

  • Compact, user-friendly inputs for easy setup and tuning. 

Automated trading involves risk. Past performance is not a guarantee of future results. Use proper money management and test on demo accounts before running on live capital.


Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LeopardSmartEA2MT4
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
1.9K
USD
20
100%
196
78%
96%
1.85
2.00
USD
30%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.