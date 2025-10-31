СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Jupiter Kashaf
Syed Asbar Ali

Jupiter Kashaf

Syed Asbar Ali
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 585 USD в месяц
прирост с 2025 33%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
159
Прибыльных трейдов:
114 (71.69%)
Убыточных трейдов:
45 (28.30%)
Лучший трейд:
134.16 USD
Худший трейд:
-38.16 USD
Общая прибыль:
860.78 USD (17 236 pips)
Общий убыток:
-306.79 USD (6 611 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (96.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
334.58 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
62.67%
Макс. загрузка депозита:
92.91%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
2.42
Длинных трейдов:
80 (50.31%)
Коротких трейдов:
79 (49.69%)
Профит фактор:
2.81
Мат. ожидание:
3.48 USD
Средняя прибыль:
7.55 USD
Средний убыток:
-6.82 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-228.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-228.92 USD (12)
Прирост в месяц:
13.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
228.92 USD (10.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.46% (228.92 USD)
По эквити:
30.00% (575.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDr 159
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDr 554
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDr 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +134.16 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +96.39 USD
Макс. убыток в серии: -228.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Jupiter 8 Kashaf focuses exclusively on the EUR/USD pair, using a structured intraday scalping and trend-following approach.

Trades are opened near key technical zones and market extremes, aiming to capture both short-term scalps and mid-term swings.

The system adapts to daily market flow, tracking global news impact and volatility reactions, with all trades managed through dynamic position control and strict exposure limits.

Most trades are closed within the same day, ensuring smooth capital rotation and stable growth potential.

Recommended Minimum Balance: $1000. Core Values: Patience, accuracy, and controlled risk with consistent execution.

Regards,

Asbar Ali

Нет отзывов
2025.11.04 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 14:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Jupiter Kashaf
585 USD в месяц
33%
0
0
USD
2K
USD
9
100%
159
71%
63%
2.80
3.48
USD
30%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.