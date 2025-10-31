- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDr
|81
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDr
|2.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Jupiter 8 Kashaf focuses exclusively on the EUR/USD pair, using a structured intraday scalping and trend-following approach.
Trades are opened near key technical zones and market extremes, aiming to capture both short-term scalps and mid-term swings.
The system adapts to daily market flow, tracking global news impact and volatility reactions, with all trades managed through dynamic position control and strict exposure limits.
Most trades are closed within the same day, ensuring smooth capital rotation and stable growth potential.
Recommended Minimum Balance: $1000. Core Values: Patience, accuracy, and controlled risk with consistent execution.
Regards,
Asbar Ali