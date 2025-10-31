SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Jupiter Kashaf
Syed Asbar Ali

Jupiter Kashaf

Syed Asbar Ali
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
22 (81.48%)
Loss Trade:
5 (18.52%)
Best Trade:
10.20 USD
Worst Trade:
-1.50 USD
Profitto lordo:
85.74 USD (2 552 pips)
Perdita lorda:
-5.08 USD (479 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (44.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.04 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.89
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
26.80
Long Trade:
14 (51.85%)
Short Trade:
13 (48.15%)
Fattore di profitto:
16.88
Profitto previsto:
2.99 USD
Profitto medio:
3.90 USD
Perdita media:
-1.02 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.01 USD (3)
Crescita mensile:
4.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.01 USD (0.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDr 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDr 81
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDr 2.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.20 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +44.04 USD
Massima perdita consecutiva: -3.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Jupiter 8 Kashaf focuses exclusively on the EUR/USD pair, using a structured intraday scalping and trend-following approach.

Trades are opened near key technical zones and market extremes, aiming to capture both short-term scalps and mid-term swings.

The system adapts to daily market flow, tracking global news impact and volatility reactions, with all trades managed through dynamic position control and strict exposure limits.

Most trades are closed within the same day, ensuring smooth capital rotation and stable growth potential.

Recommended Minimum Balance: $1000. Core Values: Patience, accuracy, and controlled risk with consistent execution.

Regards,

Asbar Ali

Non ci sono recensioni
2025.10.31 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 14:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati