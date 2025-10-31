- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSDr
|81
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSDr
|2.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Jupiter 8 Kashaf focuses exclusively on the EUR/USD pair, using a structured intraday scalping and trend-following approach.
Trades are opened near key technical zones and market extremes, aiming to capture both short-term scalps and mid-term swings.
The system adapts to daily market flow, tracking global news impact and volatility reactions, with all trades managed through dynamic position control and strict exposure limits.
Most trades are closed within the same day, ensuring smooth capital rotation and stable growth potential.
Recommended Minimum Balance: $1000. Core Values: Patience, accuracy, and controlled risk with consistent execution.
Regards,
Asbar Ali