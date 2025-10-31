SignauxSections
Syed Asbar Ali

Jupiter Kashaf

Syed Asbar Ali
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
27
Bénéfice trades:
22 (81.48%)
Perte trades:
5 (18.52%)
Meilleure transaction:
10.20 USD
Pire transaction:
-1.50 USD
Bénéfice brut:
85.74 USD (2 552 pips)
Perte brute:
-5.08 USD (479 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (44.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44.04 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.89
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
26.80
Longs trades:
14 (51.85%)
Courts trades:
13 (48.15%)
Facteur de profit:
16.88
Rendement attendu:
2.99 USD
Bénéfice moyen:
3.90 USD
Perte moyenne:
-1.02 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-3.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-3.01 USD (3)
Croissance mensuelle:
4.48%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3.01 USD (0.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDr 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDr 81
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDr 2.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.20 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +44.04 USD
Perte consécutive maximale: -3.01 USD

Jupiter 8 Kashaf focuses exclusively on the EUR/USD pair, using a structured intraday scalping and trend-following approach.

Trades are opened near key technical zones and market extremes, aiming to capture both short-term scalps and mid-term swings.

The system adapts to daily market flow, tracking global news impact and volatility reactions, with all trades managed through dynamic position control and strict exposure limits.

Most trades are closed within the same day, ensuring smooth capital rotation and stable growth potential.

Recommended Minimum Balance: $1000. Core Values: Patience, accuracy, and controlled risk with consistent execution.

Regards,

Asbar Ali

