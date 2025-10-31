СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Hpx7777777
Peng Xiang He

Hpx7777777

Peng Xiang He
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2025 9%
Bybit-Live-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8 748
Прибыльных трейдов:
7 025 (80.30%)
Убыточных трейдов:
1 723 (19.70%)
Лучший трейд:
712.98 UST
Худший трейд:
-2 083.36 UST
Общая прибыль:
42 906.62 UST (2 688 543 pips)
Общий убыток:
-38 509.81 UST (1 542 249 pips)
Макс. серия выигрышей:
98 (900.04 UST)
Макс. прибыль в серии:
1 164.16 UST (21)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
96.80%
Макс. загрузка депозита:
2.59%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
2419
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
1.24
Длинных трейдов:
5 566 (63.63%)
Коротких трейдов:
3 182 (36.37%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.50 UST
Средняя прибыль:
6.11 UST
Средний убыток:
-22.35 UST
Макс. серия проигрышей:
89 (-1 293.98 UST)
Макс. убыток в серии:
-2 312.67 UST (3)
Прирост в месяц:
1.22%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
554.13 UST
Максимальная:
3 555.78 UST (6.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.45% (3 565.56 UST)
По эквити:
3.70% (2 017.88 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 7186
EURUSD+ 359
GBPUSD+ 303
GBPJPY+ 236
EURCHF+ 165
AUDNZD+ 113
GBPCAD+ 110
AUDCAD+ 90
NZDCAD+ 50
EURGBP+ 33
NZDUSD+ 28
USDCAD+ 25
USDJPY+ 24
NZDJPY+ 10
AUDUSD+ 6
NZDCHF+ 3
CADCHF+ 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 3.7K
EURUSD+ -600
GBPUSD+ -79
GBPJPY+ 42
EURCHF+ 829
AUDNZD+ -53
GBPCAD+ 173
AUDCAD+ 282
NZDCAD+ 91
EURGBP+ -13
NZDUSD+ 2
USDCAD+ 70
USDJPY+ 12
NZDJPY+ 5
AUDUSD+ 12
NZDCHF+ 1
CADCHF+ 1
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 335K
EURUSD+ -78K
GBPUSD+ -37K
GBPJPY+ 9K
EURCHF+ 71K
AUDNZD+ -2.8K
GBPCAD+ 3.8K
AUDCAD+ 9.3K
NZDCAD+ 2.6K
EURGBP+ 618
NZDUSD+ -2.9K
USDCAD+ 2.7K
USDJPY+ 706
NZDJPY+ 365
AUDUSD+ 432
NZDCHF+ -116
CADCHF+ -50
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +712.98 UST
Худший трейд: -2 083 UST
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +900.04 UST
Макс. убыток в серии: -1 293.98 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

WeChat:H572909558
Нет отзывов
2025.12.22 02:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
