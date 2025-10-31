- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8 748
Прибыльных трейдов:
7 025 (80.30%)
Убыточных трейдов:
1 723 (19.70%)
Лучший трейд:
712.98 UST
Худший трейд:
-2 083.36 UST
Общая прибыль:
42 906.62 UST (2 688 543 pips)
Общий убыток:
-38 509.81 UST (1 542 249 pips)
Макс. серия выигрышей:
98 (900.04 UST)
Макс. прибыль в серии:
1 164.16 UST (21)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
96.80%
Макс. загрузка депозита:
2.59%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
2419
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
1.24
Длинных трейдов:
5 566 (63.63%)
Коротких трейдов:
3 182 (36.37%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.50 UST
Средняя прибыль:
6.11 UST
Средний убыток:
-22.35 UST
Макс. серия проигрышей:
89 (-1 293.98 UST)
Макс. убыток в серии:
-2 312.67 UST (3)
Прирост в месяц:
1.22%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
554.13 UST
Максимальная:
3 555.78 UST (6.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.45% (3 565.56 UST)
По эквити:
3.70% (2 017.88 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|7186
|EURUSD+
|359
|GBPUSD+
|303
|GBPJPY+
|236
|EURCHF+
|165
|AUDNZD+
|113
|GBPCAD+
|110
|AUDCAD+
|90
|NZDCAD+
|50
|EURGBP+
|33
|NZDUSD+
|28
|USDCAD+
|25
|USDJPY+
|24
|NZDJPY+
|10
|AUDUSD+
|6
|NZDCHF+
|3
|CADCHF+
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|3.7K
|EURUSD+
|-600
|GBPUSD+
|-79
|GBPJPY+
|42
|EURCHF+
|829
|AUDNZD+
|-53
|GBPCAD+
|173
|AUDCAD+
|282
|NZDCAD+
|91
|EURGBP+
|-13
|NZDUSD+
|2
|USDCAD+
|70
|USDJPY+
|12
|NZDJPY+
|5
|AUDUSD+
|12
|NZDCHF+
|1
|CADCHF+
|1
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|335K
|EURUSD+
|-78K
|GBPUSD+
|-37K
|GBPJPY+
|9K
|EURCHF+
|71K
|AUDNZD+
|-2.8K
|GBPCAD+
|3.8K
|AUDCAD+
|9.3K
|NZDCAD+
|2.6K
|EURGBP+
|618
|NZDUSD+
|-2.9K
|USDCAD+
|2.7K
|USDJPY+
|706
|NZDJPY+
|365
|AUDUSD+
|432
|NZDCHF+
|-116
|CADCHF+
|-50
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +712.98 UST
Худший трейд: -2 083 UST
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +900.04 UST
Макс. убыток в серии: -1 293.98 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
200 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
54K
UST
UST
10
98%
8 748
80%
97%
1.11
0.50
UST
UST
6%
1:500