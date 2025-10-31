SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Hpx7777777
Peng Xiang He

Hpx7777777

Peng Xiang He
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
Bybit-Live-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 672
Kârla kapanan işlemler:
2 827 (76.98%)
Zararla kapanan işlemler:
845 (23.01%)
En iyi işlem:
247.05 UST
En kötü işlem:
-818.84 UST
Brüt kâr:
20 926.60 UST (912 510 pips)
Brüt zarar:
-17 433.61 UST (666 676 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
73 (265.38 UST)
Maksimum ardışık kâr:
587.53 UST (65)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.12%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
838
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
2 363 (64.35%)
Satış işlemleri:
1 309 (35.65%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.95 UST
Ortalama kâr:
7.40 UST
Ortalama zarar:
-20.63 UST
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-70.08 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-878.39 UST (4)
Aylık büyüme:
6.87%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
554.13 UST
Maksimum:
1 203.55 UST (2.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.31% (1 223.53 UST)
Varlığa göre:
2.17% (1 161.36 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 2760
GBPJPY+ 210
EURUSD+ 171
EURCHF+ 165
GBPUSD+ 94
AUDNZD+ 73
GBPCAD+ 57
AUDCAD+ 50
NZDCAD+ 26
EURGBP+ 26
NZDUSD+ 13
USDCAD+ 12
USDJPY+ 8
NZDJPY+ 6
AUDUSD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 1.5K
GBPJPY+ 151
EURUSD+ 465
EURCHF+ 829
GBPUSD+ 313
AUDNZD+ -111
GBPCAD+ 158
AUDCAD+ 195
NZDCAD+ 70
EURGBP+ -55
NZDUSD+ -3
USDCAD+ 27
USDJPY+ -1
NZDJPY+ 1
AUDUSD+ 3
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 112K
GBPJPY+ 15K
EURUSD+ 38K
EURCHF+ 71K
GBPUSD+ 5.8K
AUDNZD+ -6.4K
GBPCAD+ 3.2K
AUDCAD+ 6.1K
NZDCAD+ 1.7K
EURGBP+ -90
NZDUSD+ -1.7K
USDCAD+ 795
USDJPY+ 38
NZDJPY+ 141
AUDUSD+ 299
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +247.05 UST
En kötü işlem: -819 UST
Maksimum ardışık kazanç: 65
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +265.38 UST
Maksimum ardışık zarar: -70.08 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

WeChat:H572909558
İnceleme yok
2025.11.21 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Hpx7777777
Ayda 200 USD
7%
0
0
USD
53K
UST
5
99%
3 672
76%
100%
1.20
0.95
UST
2%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.