İşlemler:
3 672
Kârla kapanan işlemler:
2 827 (76.98%)
Zararla kapanan işlemler:
845 (23.01%)
En iyi işlem:
247.05 UST
En kötü işlem:
-818.84 UST
Brüt kâr:
20 926.60 UST (912 510 pips)
Brüt zarar:
-17 433.61 UST (666 676 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
73 (265.38 UST)
Maksimum ardışık kâr:
587.53 UST (65)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.12%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
838
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
2 363 (64.35%)
Satış işlemleri:
1 309 (35.65%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.95 UST
Ortalama kâr:
7.40 UST
Ortalama zarar:
-20.63 UST
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-70.08 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-878.39 UST (4)
Aylık büyüme:
6.87%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
554.13 UST
Maksimum:
1 203.55 UST (2.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.31% (1 223.53 UST)
Varlığa göre:
2.17% (1 161.36 UST)
Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2760
|GBPJPY+
|210
|EURUSD+
|171
|EURCHF+
|165
|GBPUSD+
|94
|AUDNZD+
|73
|GBPCAD+
|57
|AUDCAD+
|50
|NZDCAD+
|26
|EURGBP+
|26
|NZDUSD+
|13
|USDCAD+
|12
|USDJPY+
|8
|NZDJPY+
|6
|AUDUSD+
|1
Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|1.5K
|GBPJPY+
|151
|EURUSD+
|465
|EURCHF+
|829
|GBPUSD+
|313
|AUDNZD+
|-111
|GBPCAD+
|158
|AUDCAD+
|195
|NZDCAD+
|70
|EURGBP+
|-55
|NZDUSD+
|-3
|USDCAD+
|27
|USDJPY+
|-1
|NZDJPY+
|1
|AUDUSD+
|3
Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|112K
|GBPJPY+
|15K
|EURUSD+
|38K
|EURCHF+
|71K
|GBPUSD+
|5.8K
|AUDNZD+
|-6.4K
|GBPCAD+
|3.2K
|AUDCAD+
|6.1K
|NZDCAD+
|1.7K
|EURGBP+
|-90
|NZDUSD+
|-1.7K
|USDCAD+
|795
|USDJPY+
|38
|NZDJPY+
|141
|AUDUSD+
|299
En iyi işlem: +247.05 UST
En kötü işlem: -819 UST
Maksimum ardışık kazanç: 65
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +265.38 UST
Maksimum ardışık zarar: -70.08 UST
WeChat:H572909558
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 200 USD
7%
0
0
USD
USD
53K
UST
UST
5
99%
3 672
76%
100%
1.20
0.95
UST
UST
2%
1:500