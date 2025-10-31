시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Hpx7777777
Peng Xiang He

Hpx7777777

Peng Xiang He
0 리뷰
11
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -2%
Bybit-Live-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
12 115
이익 거래:
9 882 (81.56%)
손실 거래:
2 233 (18.43%)
최고의 거래:
712.98 UST
최악의 거래:
-2 083.36 UST
총 수익:
61 881.54 UST (3 391 766 pips)
총 손실:
-63 488.84 UST (2 436 844 pips)
연속 최대 이익:
110 (822.06 UST)
연속 최대 이익:
1 164.16 UST (21)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
97.82%
최대 입금량:
15.87%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
2098
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
-0.15
롱(주식매수):
8 051 (66.45%)
숏(주식차입매도):
4 064 (33.55%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-0.13 UST
평균 이익:
6.26 UST
평균 손실:
-28.43 UST
연속 최대 손실:
89 (-1 293.98 UST)
연속 최대 손실:
-8 939.61 UST (40)
월별 성장률:
-9.58%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 120.42 UST
최대한의:
10 525.16 UST (19.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.93% (10 487.92 UST)
자본금별:
34.28% (4 586.25 UST)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 10320
EURUSD+ 479
GBPUSD+ 381
GBPJPY+ 238
EURCHF+ 165
AUDNZD+ 120
GBPCAD+ 113
AUDCAD+ 98
NZDCAD+ 52
NZDUSD+ 34
EURGBP+ 33
USDCAD+ 28
USDJPY+ 26
NZDJPY+ 10
AUDUSD+ 6
NZDCHF+ 3
CADCHF+ 3
EURNZD+ 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ -2.7K
EURUSD+ -513
GBPUSD+ 18
GBPJPY+ 60
EURCHF+ 829
AUDNZD+ -28
GBPCAD+ 187
AUDCAD+ 314
NZDCAD+ 104
NZDUSD+ -1
EURGBP+ -13
USDCAD+ 76
USDJPY+ 31
NZDJPY+ 5
AUDUSD+ 12
NZDCHF+ 1
CADCHF+ 1
EURNZD+ 24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 135K
EURUSD+ -75K
GBPUSD+ -34K
GBPJPY+ 9.5K
EURCHF+ 71K
AUDNZD+ -2.5K
GBPCAD+ 4.7K
AUDCAD+ 11K
NZDCAD+ 3K
NZDUSD+ -3.9K
EURGBP+ 618
USDCAD+ 3.1K
USDJPY+ 1.2K
NZDJPY+ 365
AUDUSD+ 432
NZDCHF+ -116
CADCHF+ -50
EURNZD+ 716
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +712.98 UST
최악의 거래: -2 083 UST
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 40
연속 최대 이익: +822.06 UST
연속 최대 손실: -1 293.98 UST

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

WeChat:H572909558
리뷰 없음
2026.01.02 19:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 02:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
