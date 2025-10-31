- 자본
- 축소
트레이드:
12 115
이익 거래:
9 882 (81.56%)
손실 거래:
2 233 (18.43%)
최고의 거래:
712.98 UST
최악의 거래:
-2 083.36 UST
총 수익:
61 881.54 UST (3 391 766 pips)
총 손실:
-63 488.84 UST (2 436 844 pips)
연속 최대 이익:
110 (822.06 UST)
연속 최대 이익:
1 164.16 UST (21)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
97.82%
최대 입금량:
15.87%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
2098
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
-0.15
롱(주식매수):
8 051 (66.45%)
숏(주식차입매도):
4 064 (33.55%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-0.13 UST
평균 이익:
6.26 UST
평균 손실:
-28.43 UST
연속 최대 손실:
89 (-1 293.98 UST)
연속 최대 손실:
-8 939.61 UST (40)
월별 성장률:
-9.58%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 120.42 UST
최대한의:
10 525.16 UST (19.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.93% (10 487.92 UST)
자본금별:
34.28% (4 586.25 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|10320
|EURUSD+
|479
|GBPUSD+
|381
|GBPJPY+
|238
|EURCHF+
|165
|AUDNZD+
|120
|GBPCAD+
|113
|AUDCAD+
|98
|NZDCAD+
|52
|NZDUSD+
|34
|EURGBP+
|33
|USDCAD+
|28
|USDJPY+
|26
|NZDJPY+
|10
|AUDUSD+
|6
|NZDCHF+
|3
|CADCHF+
|3
|EURNZD+
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|-2.7K
|EURUSD+
|-513
|GBPUSD+
|18
|GBPJPY+
|60
|EURCHF+
|829
|AUDNZD+
|-28
|GBPCAD+
|187
|AUDCAD+
|314
|NZDCAD+
|104
|NZDUSD+
|-1
|EURGBP+
|-13
|USDCAD+
|76
|USDJPY+
|31
|NZDJPY+
|5
|AUDUSD+
|12
|NZDCHF+
|1
|CADCHF+
|1
|EURNZD+
|24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|135K
|EURUSD+
|-75K
|GBPUSD+
|-34K
|GBPJPY+
|9.5K
|EURCHF+
|71K
|AUDNZD+
|-2.5K
|GBPCAD+
|4.7K
|AUDCAD+
|11K
|NZDCAD+
|3K
|NZDUSD+
|-3.9K
|EURGBP+
|618
|USDCAD+
|3.1K
|USDJPY+
|1.2K
|NZDJPY+
|365
|AUDUSD+
|432
|NZDCHF+
|-116
|CADCHF+
|-50
|EURNZD+
|716
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +712.98 UST
최악의 거래: -2 083 UST
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 40
연속 최대 이익: +822.06 UST
연속 최대 손실: -1 293.98 UST
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
