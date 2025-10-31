- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
10 151
Gewinntrades:
8 234 (81.11%)
Verlusttrades:
1 917 (18.88%)
Bester Trade:
712.98 UST
Schlechtester Trade:
-2 083.36 UST
Bruttoprofit:
48 450.30 UST (2 958 607 pips)
Bruttoverlust:
-44 311.72 UST (1 730 423 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
98 (900.04 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 164.16 UST (21)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
96.80%
Max deposit load:
2.59%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
2817
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
1.16
Long-Positionen:
6 551 (64.54%)
Short-Positionen:
3 600 (35.46%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
0.41 UST
Durchschnittlicher Profit:
5.88 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-23.12 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
89 (-1 293.98 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 312.67 UST (3)
Wachstum pro Monat :
1.14%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
554.13 UST
Maximaler:
3 555.78 UST (6.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.45% (3 565.56 UST)
Kapital:
3.71% (2 016.71 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|8561
|EURUSD+
|371
|GBPUSD+
|305
|GBPJPY+
|237
|EURCHF+
|165
|AUDNZD+
|114
|GBPCAD+
|111
|AUDCAD+
|91
|NZDCAD+
|51
|NZDUSD+
|34
|EURGBP+
|33
|USDCAD+
|27
|USDJPY+
|25
|NZDJPY+
|10
|AUDUSD+
|6
|NZDCHF+
|3
|CADCHF+
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|3.4K
|EURUSD+
|-594
|GBPUSD+
|-79
|GBPJPY+
|51
|EURCHF+
|829
|AUDNZD+
|-50
|GBPCAD+
|178
|AUDCAD+
|293
|NZDCAD+
|94
|NZDUSD+
|-1
|EURGBP+
|-13
|USDCAD+
|74
|USDJPY+
|21
|NZDJPY+
|5
|AUDUSD+
|12
|NZDCHF+
|1
|CADCHF+
|1
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|416K
|EURUSD+
|-78K
|GBPUSD+
|-37K
|GBPJPY+
|9.2K
|EURCHF+
|71K
|AUDNZD+
|-2.7K
|GBPCAD+
|4.1K
|AUDCAD+
|9.6K
|NZDCAD+
|2.7K
|NZDUSD+
|-3.9K
|EURGBP+
|618
|USDCAD+
|3K
|USDJPY+
|949
|NZDJPY+
|365
|AUDUSD+
|432
|NZDCHF+
|-116
|CADCHF+
|-50
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +712.98 UST
Schlechtester Trade: -2 083 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +900.04 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 293.98 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
WeChat:H572909558
