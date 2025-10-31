SignaleKategorien
Peng Xiang He

Hpx7777777

Peng Xiang He
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 200 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 8%
Bybit-Live-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10 151
Gewinntrades:
8 234 (81.11%)
Verlusttrades:
1 917 (18.88%)
Bester Trade:
712.98 UST
Schlechtester Trade:
-2 083.36 UST
Bruttoprofit:
48 450.30 UST (2 958 607 pips)
Bruttoverlust:
-44 311.72 UST (1 730 423 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
98 (900.04 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 164.16 UST (21)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
96.80%
Max deposit load:
2.59%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
2817
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
1.16
Long-Positionen:
6 551 (64.54%)
Short-Positionen:
3 600 (35.46%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
0.41 UST
Durchschnittlicher Profit:
5.88 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-23.12 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
89 (-1 293.98 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 312.67 UST (3)
Wachstum pro Monat :
1.14%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
554.13 UST
Maximaler:
3 555.78 UST (6.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.45% (3 565.56 UST)
Kapital:
3.71% (2 016.71 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 8561
EURUSD+ 371
GBPUSD+ 305
GBPJPY+ 237
EURCHF+ 165
AUDNZD+ 114
GBPCAD+ 111
AUDCAD+ 91
NZDCAD+ 51
NZDUSD+ 34
EURGBP+ 33
USDCAD+ 27
USDJPY+ 25
NZDJPY+ 10
AUDUSD+ 6
NZDCHF+ 3
CADCHF+ 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 3.4K
EURUSD+ -594
GBPUSD+ -79
GBPJPY+ 51
EURCHF+ 829
AUDNZD+ -50
GBPCAD+ 178
AUDCAD+ 293
NZDCAD+ 94
NZDUSD+ -1
EURGBP+ -13
USDCAD+ 74
USDJPY+ 21
NZDJPY+ 5
AUDUSD+ 12
NZDCHF+ 1
CADCHF+ 1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 416K
EURUSD+ -78K
GBPUSD+ -37K
GBPJPY+ 9.2K
EURCHF+ 71K
AUDNZD+ -2.7K
GBPCAD+ 4.1K
AUDCAD+ 9.6K
NZDCAD+ 2.7K
NZDUSD+ -3.9K
EURGBP+ 618
USDCAD+ 3K
USDJPY+ 949
NZDJPY+ 365
AUDUSD+ 432
NZDCHF+ -116
CADCHF+ -50
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +712.98 UST
Schlechtester Trade: -2 083 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +900.04 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 293.98 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

WeChat:H572909558
Keine Bewertungen
2025.12.22 02:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopieren

