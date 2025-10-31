- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8 983
盈利交易:
7 241 (80.60%)
亏损交易:
1 742 (19.39%)
最好交易:
712.98 UST
最差交易:
-2 083.36 UST
毛利:
43 823.22 UST (2 743 579 pips)
毛利亏损:
-39 817.59 UST (1 562 781 pips)
最大连续赢利:
98 (900.04 UST)
最大连续盈利:
1 164.16 UST (21)
夏普比率:
0.02
交易活动:
96.80%
最大入金加载:
2.59%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
2332
平均持有时间:
17 小时
采收率:
1.13
长期交易:
5 748 (63.99%)
短期交易:
3 235 (36.01%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.45 UST
平均利润:
6.05 UST
平均损失:
-22.86 UST
最大连续失误:
89 (-1 293.98 UST)
最大连续亏损:
-2 312.67 UST (3)
每月增长:
0.76%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
554.13 UST
最大值:
3 555.78 UST (6.44%)
相对跌幅:
结余:
6.45% (3 565.56 UST)
净值:
3.71% (2 016.71 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|7421
|EURUSD+
|359
|GBPUSD+
|303
|GBPJPY+
|236
|EURCHF+
|165
|AUDNZD+
|113
|GBPCAD+
|110
|AUDCAD+
|90
|NZDCAD+
|50
|EURGBP+
|33
|NZDUSD+
|28
|USDCAD+
|25
|USDJPY+
|24
|NZDJPY+
|10
|AUDUSD+
|6
|NZDCHF+
|3
|CADCHF+
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|3.3K
|EURUSD+
|-600
|GBPUSD+
|-79
|GBPJPY+
|42
|EURCHF+
|829
|AUDNZD+
|-53
|GBPCAD+
|173
|AUDCAD+
|282
|NZDCAD+
|91
|EURGBP+
|-13
|NZDUSD+
|2
|USDCAD+
|70
|USDJPY+
|12
|NZDJPY+
|5
|AUDUSD+
|12
|NZDCHF+
|1
|CADCHF+
|1
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|370K
|EURUSD+
|-78K
|GBPUSD+
|-37K
|GBPJPY+
|9K
|EURCHF+
|71K
|AUDNZD+
|-2.8K
|GBPCAD+
|3.8K
|AUDCAD+
|9.3K
|NZDCAD+
|2.6K
|EURGBP+
|618
|NZDUSD+
|-2.9K
|USDCAD+
|2.7K
|USDJPY+
|706
|NZDJPY+
|365
|AUDUSD+
|432
|NZDCHF+
|-116
|CADCHF+
|-50
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +712.98 UST
最差交易: -2 083 UST
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +900.04 UST
最大连续亏损: -1 293.98 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
