トレード:
9 614
利益トレード:
7 792 (81.04%)
損失トレード:
1 822 (18.95%)
ベストトレード:
712.98 UST
最悪のトレード:
-2 083.36 UST
総利益:
45 959.06 UST (2 842 559 pips)
総損失:
-41 765.10 UST (1 627 214 pips)
最大連続の勝ち:
98 (900.04 UST)
最大連続利益:
1 164.16 UST (21)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
96.80%
最大入金額:
2.59%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2635
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
1.18
長いトレード:
6 272 (65.24%)
短いトレード:
3 342 (34.76%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.44 UST
平均利益:
5.90 UST
平均損失:
-22.92 UST
最大連続の負け:
89 (-1 293.98 UST)
最大連続損失:
-2 312.67 UST (3)
月間成長:
0.93%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
554.13 UST
最大の:
3 555.78 UST (6.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.45% (3 565.56 UST)
エクイティによる:
3.71% (2 016.71 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|8048
|EURUSD+
|359
|GBPUSD+
|303
|GBPJPY+
|236
|EURCHF+
|165
|AUDNZD+
|113
|GBPCAD+
|111
|AUDCAD+
|90
|NZDCAD+
|51
|EURGBP+
|33
|NZDUSD+
|28
|USDCAD+
|26
|USDJPY+
|25
|NZDJPY+
|10
|AUDUSD+
|6
|NZDCHF+
|3
|CADCHF+
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|3.4K
|EURUSD+
|-600
|GBPUSD+
|-79
|GBPJPY+
|42
|EURCHF+
|829
|AUDNZD+
|-53
|GBPCAD+
|178
|AUDCAD+
|282
|NZDCAD+
|94
|EURGBP+
|-13
|NZDUSD+
|2
|USDCAD+
|72
|USDJPY+
|21
|NZDJPY+
|5
|AUDUSD+
|12
|NZDCHF+
|1
|CADCHF+
|1
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|403K
|EURUSD+
|-78K
|GBPUSD+
|-37K
|GBPJPY+
|9K
|EURCHF+
|71K
|AUDNZD+
|-2.8K
|GBPCAD+
|4.1K
|AUDCAD+
|9.3K
|NZDCAD+
|2.7K
|EURGBP+
|618
|NZDUSD+
|-2.9K
|USDCAD+
|2.9K
|USDJPY+
|949
|NZDJPY+
|365
|AUDUSD+
|432
|NZDCHF+
|-116
|CADCHF+
|-50
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- ドローダウン
ベストトレード: +712.98 UST
最悪のトレード: -2 083 UST
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +900.04 UST
最大連続損失: -1 293.98 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
