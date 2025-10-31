シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Hpx7777777
Peng Xiang He

Hpx7777777

Peng Xiang He
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  200  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 8%
Bybit-Live-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9 614
利益トレード:
7 792 (81.04%)
損失トレード:
1 822 (18.95%)
ベストトレード:
712.98 UST
最悪のトレード:
-2 083.36 UST
総利益:
45 959.06 UST (2 842 559 pips)
総損失:
-41 765.10 UST (1 627 214 pips)
最大連続の勝ち:
98 (900.04 UST)
最大連続利益:
1 164.16 UST (21)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
96.80%
最大入金額:
2.59%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2635
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
1.18
長いトレード:
6 272 (65.24%)
短いトレード:
3 342 (34.76%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.44 UST
平均利益:
5.90 UST
平均損失:
-22.92 UST
最大連続の負け:
89 (-1 293.98 UST)
最大連続損失:
-2 312.67 UST (3)
月間成長:
0.93%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
554.13 UST
最大の:
3 555.78 UST (6.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.45% (3 565.56 UST)
エクイティによる:
3.71% (2 016.71 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 8048
EURUSD+ 359
GBPUSD+ 303
GBPJPY+ 236
EURCHF+ 165
AUDNZD+ 113
GBPCAD+ 111
AUDCAD+ 90
NZDCAD+ 51
EURGBP+ 33
NZDUSD+ 28
USDCAD+ 26
USDJPY+ 25
NZDJPY+ 10
AUDUSD+ 6
NZDCHF+ 3
CADCHF+ 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 3.4K
EURUSD+ -600
GBPUSD+ -79
GBPJPY+ 42
EURCHF+ 829
AUDNZD+ -53
GBPCAD+ 178
AUDCAD+ 282
NZDCAD+ 94
EURGBP+ -13
NZDUSD+ 2
USDCAD+ 72
USDJPY+ 21
NZDJPY+ 5
AUDUSD+ 12
NZDCHF+ 1
CADCHF+ 1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 403K
EURUSD+ -78K
GBPUSD+ -37K
GBPJPY+ 9K
EURCHF+ 71K
AUDNZD+ -2.8K
GBPCAD+ 4.1K
AUDCAD+ 9.3K
NZDCAD+ 2.7K
EURGBP+ 618
NZDUSD+ -2.9K
USDCAD+ 2.9K
USDJPY+ 949
NZDJPY+ 365
AUDUSD+ 432
NZDCHF+ -116
CADCHF+ -50
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +712.98 UST
最悪のトレード: -2 083 UST
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +900.04 UST
最大連続損失: -1 293.98 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

WeChat:H572909558
レビューなし
2025.12.22 02:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Hpx7777777
200 USD/月
8%
0
0
USD
54K
UST
10
98%
9 614
81%
97%
1.10
0.44
UST
6%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください