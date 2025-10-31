SegnaliSezioni
Peng Xiang He

Hpx7777777

Peng Xiang He
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2025 7%
Bybit-Live-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 672
Profit Trade:
2 827 (76.98%)
Loss Trade:
845 (23.01%)
Best Trade:
247.05 UST
Worst Trade:
-818.84 UST
Profitto lordo:
20 926.60 UST (912 510 pips)
Perdita lorda:
-17 434.03 UST (666 676 pips)
Vincite massime consecutive:
73 (265.38 UST)
Massimo profitto consecutivo:
587.53 UST (65)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.12%
Ultimo trade:
43 minuti fa
Trade a settimana:
790
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
2.90
Long Trade:
2 363 (64.35%)
Short Trade:
1 309 (35.65%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.95 UST
Profitto medio:
7.40 UST
Perdita media:
-20.63 UST
Massime perdite consecutive:
30 (-70.08 UST)
Massima perdita consecutiva:
-878.39 UST (4)
Crescita mensile:
6.86%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
554.13 UST
Massimale:
1 203.55 UST (2.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.31% (1 223.53 UST)
Per equità:
2.17% (1 161.36 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 2760
GBPJPY+ 210
EURUSD+ 171
EURCHF+ 165
GBPUSD+ 94
AUDNZD+ 73
GBPCAD+ 57
AUDCAD+ 50
NZDCAD+ 26
EURGBP+ 26
NZDUSD+ 13
USDCAD+ 12
USDJPY+ 8
NZDJPY+ 6
AUDUSD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1.5K
GBPJPY+ 151
EURUSD+ 465
EURCHF+ 829
GBPUSD+ 313
AUDNZD+ -111
GBPCAD+ 158
AUDCAD+ 195
NZDCAD+ 70
EURGBP+ -55
NZDUSD+ -3
USDCAD+ 27
USDJPY+ -1
NZDJPY+ 1
AUDUSD+ 3
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 112K
GBPJPY+ 15K
EURUSD+ 38K
EURCHF+ 71K
GBPUSD+ 5.8K
AUDNZD+ -6.4K
GBPCAD+ 3.2K
AUDCAD+ 6.1K
NZDCAD+ 1.7K
EURGBP+ -90
NZDUSD+ -1.7K
USDCAD+ 795
USDJPY+ 38
NZDJPY+ 141
AUDUSD+ 299
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +247.05 UST
Worst Trade: -819 UST
Vincite massime consecutive: 65
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +265.38 UST
Massima perdita consecutiva: -70.08 UST

WeChat:H572909558
Non ci sono recensioni
2025.11.21 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
