- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 672
Profit Trade:
2 827 (76.98%)
Loss Trade:
845 (23.01%)
Best Trade:
247.05 UST
Worst Trade:
-818.84 UST
Profitto lordo:
20 926.60 UST (912 510 pips)
Perdita lorda:
-17 434.03 UST (666 676 pips)
Vincite massime consecutive:
73 (265.38 UST)
Massimo profitto consecutivo:
587.53 UST (65)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.12%
Ultimo trade:
43 minuti fa
Trade a settimana:
790
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
2.90
Long Trade:
2 363 (64.35%)
Short Trade:
1 309 (35.65%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.95 UST
Profitto medio:
7.40 UST
Perdita media:
-20.63 UST
Massime perdite consecutive:
30 (-70.08 UST)
Massima perdita consecutiva:
-878.39 UST (4)
Crescita mensile:
6.86%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
554.13 UST
Massimale:
1 203.55 UST (2.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.31% (1 223.53 UST)
Per equità:
2.17% (1 161.36 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2760
|GBPJPY+
|210
|EURUSD+
|171
|EURCHF+
|165
|GBPUSD+
|94
|AUDNZD+
|73
|GBPCAD+
|57
|AUDCAD+
|50
|NZDCAD+
|26
|EURGBP+
|26
|NZDUSD+
|13
|USDCAD+
|12
|USDJPY+
|8
|NZDJPY+
|6
|AUDUSD+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|1.5K
|GBPJPY+
|151
|EURUSD+
|465
|EURCHF+
|829
|GBPUSD+
|313
|AUDNZD+
|-111
|GBPCAD+
|158
|AUDCAD+
|195
|NZDCAD+
|70
|EURGBP+
|-55
|NZDUSD+
|-3
|USDCAD+
|27
|USDJPY+
|-1
|NZDJPY+
|1
|AUDUSD+
|3
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|112K
|GBPJPY+
|15K
|EURUSD+
|38K
|EURCHF+
|71K
|GBPUSD+
|5.8K
|AUDNZD+
|-6.4K
|GBPCAD+
|3.2K
|AUDCAD+
|6.1K
|NZDCAD+
|1.7K
|EURGBP+
|-90
|NZDUSD+
|-1.7K
|USDCAD+
|795
|USDJPY+
|38
|NZDJPY+
|141
|AUDUSD+
|299
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +247.05 UST
Worst Trade: -819 UST
Vincite massime consecutive: 65
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +265.38 UST
Massima perdita consecutiva: -70.08 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
WeChat:H572909558
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
200USD al mese
7%
0
0
USD
USD
53K
UST
UST
5
99%
3 672
76%
100%
1.20
0.95
UST
UST
2%
1:500