Peng Xiang He

Hpx7777777

Peng Xiang He
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
Bybit-Live-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 672
Bénéfice trades:
2 827 (76.98%)
Perte trades:
845 (23.01%)
Meilleure transaction:
247.05 UST
Pire transaction:
-818.84 UST
Bénéfice brut:
20 926.60 UST (912 510 pips)
Perte brute:
-17 433.61 UST (666 676 pips)
Gains consécutifs maximales:
73 (265.38 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
587.53 UST (65)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.12%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
838
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
2.90
Longs trades:
2 363 (64.35%)
Courts trades:
1 309 (35.65%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.95 UST
Bénéfice moyen:
7.40 UST
Perte moyenne:
-20.63 UST
Pertes consécutives maximales:
30 (-70.08 UST)
Perte consécutive maximale:
-878.39 UST (4)
Croissance mensuelle:
6.87%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
554.13 UST
Maximal:
1 203.55 UST (2.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.31% (1 223.53 UST)
Par fonds propres:
2.17% (1 161.36 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 2760
GBPJPY+ 210
EURUSD+ 171
EURCHF+ 165
GBPUSD+ 94
AUDNZD+ 73
GBPCAD+ 57
AUDCAD+ 50
NZDCAD+ 26
EURGBP+ 26
NZDUSD+ 13
USDCAD+ 12
USDJPY+ 8
NZDJPY+ 6
AUDUSD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1.5K
GBPJPY+ 151
EURUSD+ 465
EURCHF+ 829
GBPUSD+ 313
AUDNZD+ -111
GBPCAD+ 158
AUDCAD+ 195
NZDCAD+ 70
EURGBP+ -55
NZDUSD+ -3
USDCAD+ 27
USDJPY+ -1
NZDJPY+ 1
AUDUSD+ 3
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 112K
GBPJPY+ 15K
EURUSD+ 38K
EURCHF+ 71K
GBPUSD+ 5.8K
AUDNZD+ -6.4K
GBPCAD+ 3.2K
AUDCAD+ 6.1K
NZDCAD+ 1.7K
EURGBP+ -90
NZDUSD+ -1.7K
USDCAD+ 795
USDJPY+ 38
NZDJPY+ 141
AUDUSD+ 299
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +247.05 UST
Pire transaction: -819 UST
Gains consécutifs maximales: 65
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +265.38 UST
Perte consécutive maximale: -70.08 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

WeChat:H572909558
Aucun avis
2025.11.21 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Hpx7777777
200 USD par mois
7%
0
0
USD
53K
UST
5
99%
3 672
76%
100%
1.20
0.95
UST
2%
1:500
