Peng Xiang He

Hpx7777777

Peng Xiang He
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 200 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
Bybit-Live-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9 614
Negociações com lucro:
7 792 (81.04%)
Negociações com perda:
1 822 (18.95%)
Melhor negociação:
712.98 UST
Pior negociação:
-2 083.36 UST
Lucro bruto:
45 959.06 UST (2 842 559 pips)
Perda bruta:
-41 765.10 UST (1 627 214 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
98 (900.04 UST)
Máximo lucro consecutivo:
1 164.16 UST (21)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
96.80%
Depósito máximo carregado:
2.59%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2635
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
1.18
Negociações longas:
6 272 (65.24%)
Negociações curtas:
3 342 (34.76%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.44 UST
Lucro médio:
5.90 UST
Perda média:
-22.92 UST
Máximo de perdas consecutivas:
89 (-1 293.98 UST)
Máxima perda consecutiva:
-2 312.67 UST (3)
Crescimento mensal:
0.93%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
554.13 UST
Máximo:
3 555.78 UST (6.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.45% (3 565.56 UST)
Pelo Capital Líquido:
3.71% (2 016.71 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 8048
EURUSD+ 359
GBPUSD+ 303
GBPJPY+ 236
EURCHF+ 165
AUDNZD+ 113
GBPCAD+ 111
AUDCAD+ 90
NZDCAD+ 51
EURGBP+ 33
NZDUSD+ 28
USDCAD+ 26
USDJPY+ 25
NZDJPY+ 10
AUDUSD+ 6
NZDCHF+ 3
CADCHF+ 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 3.4K
EURUSD+ -600
GBPUSD+ -79
GBPJPY+ 42
EURCHF+ 829
AUDNZD+ -53
GBPCAD+ 178
AUDCAD+ 282
NZDCAD+ 94
EURGBP+ -13
NZDUSD+ 2
USDCAD+ 72
USDJPY+ 21
NZDJPY+ 5
AUDUSD+ 12
NZDCHF+ 1
CADCHF+ 1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 403K
EURUSD+ -78K
GBPUSD+ -37K
GBPJPY+ 9K
EURCHF+ 71K
AUDNZD+ -2.8K
GBPCAD+ 4.1K
AUDCAD+ 9.3K
NZDCAD+ 2.7K
EURGBP+ 618
NZDUSD+ -2.9K
USDCAD+ 2.9K
USDJPY+ 949
NZDJPY+ 365
AUDUSD+ 432
NZDCHF+ -116
CADCHF+ -50
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +712.98 UST
Pior negociação: -2 083 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +900.04 UST
Máxima perda consecutiva: -1 293.98 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

WeChat:H572909558
Sem comentários
2025.12.22 02:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
