- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9 614
Negociações com lucro:
7 792 (81.04%)
Negociações com perda:
1 822 (18.95%)
Melhor negociação:
712.98 UST
Pior negociação:
-2 083.36 UST
Lucro bruto:
45 959.06 UST (2 842 559 pips)
Perda bruta:
-41 765.10 UST (1 627 214 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
98 (900.04 UST)
Máximo lucro consecutivo:
1 164.16 UST (21)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
96.80%
Depósito máximo carregado:
2.59%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2635
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
1.18
Negociações longas:
6 272 (65.24%)
Negociações curtas:
3 342 (34.76%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.44 UST
Lucro médio:
5.90 UST
Perda média:
-22.92 UST
Máximo de perdas consecutivas:
89 (-1 293.98 UST)
Máxima perda consecutiva:
-2 312.67 UST (3)
Crescimento mensal:
0.93%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
554.13 UST
Máximo:
3 555.78 UST (6.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.45% (3 565.56 UST)
Pelo Capital Líquido:
3.71% (2 016.71 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|8048
|EURUSD+
|359
|GBPUSD+
|303
|GBPJPY+
|236
|EURCHF+
|165
|AUDNZD+
|113
|GBPCAD+
|111
|AUDCAD+
|90
|NZDCAD+
|51
|EURGBP+
|33
|NZDUSD+
|28
|USDCAD+
|26
|USDJPY+
|25
|NZDJPY+
|10
|AUDUSD+
|6
|NZDCHF+
|3
|CADCHF+
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|3.4K
|EURUSD+
|-600
|GBPUSD+
|-79
|GBPJPY+
|42
|EURCHF+
|829
|AUDNZD+
|-53
|GBPCAD+
|178
|AUDCAD+
|282
|NZDCAD+
|94
|EURGBP+
|-13
|NZDUSD+
|2
|USDCAD+
|72
|USDJPY+
|21
|NZDJPY+
|5
|AUDUSD+
|12
|NZDCHF+
|1
|CADCHF+
|1
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|403K
|EURUSD+
|-78K
|GBPUSD+
|-37K
|GBPJPY+
|9K
|EURCHF+
|71K
|AUDNZD+
|-2.8K
|GBPCAD+
|4.1K
|AUDCAD+
|9.3K
|NZDCAD+
|2.7K
|EURGBP+
|618
|NZDUSD+
|-2.9K
|USDCAD+
|2.9K
|USDJPY+
|949
|NZDJPY+
|365
|AUDUSD+
|432
|NZDCHF+
|-116
|CADCHF+
|-50
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +712.98 UST
Pior negociação: -2 083 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +900.04 UST
Máxima perda consecutiva: -1 293.98 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
WeChat:H572909558
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
200 USD por mês
8%
0
0
USD
USD
54K
UST
UST
10
98%
9 614
81%
97%
1.10
0.44
UST
UST
6%
1:500