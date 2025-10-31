- Incremento
Total de Trades:
9 614
Transacciones Rentables:
7 792 (81.04%)
Transacciones Irrentables:
1 822 (18.95%)
Mejor transacción:
712.98 UST
Peor transacción:
-2 083.36 UST
Beneficio Bruto:
45 959.06 UST (2 842 559 pips)
Pérdidas Brutas:
-41 765.10 UST (1 627 214 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
98 (900.04 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
1 164.16 UST (21)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
96.80%
Carga máxima del depósito:
2.59%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
2635
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
1.18
Transacciones Largas:
6 272 (65.24%)
Transacciones Cortas:
3 342 (34.76%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.44 UST
Beneficio medio:
5.90 UST
Pérdidas medias:
-22.92 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
89 (-1 293.98 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 312.67 UST (3)
Crecimiento al mes:
0.93%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
554.13 UST
Máxima:
3 555.78 UST (6.44%)
Reducción relativa:
De balance:
6.45% (3 565.56 UST)
De fondos:
3.71% (2 016.71 UST)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|8048
|EURUSD+
|359
|GBPUSD+
|303
|GBPJPY+
|236
|EURCHF+
|165
|AUDNZD+
|113
|GBPCAD+
|111
|AUDCAD+
|90
|NZDCAD+
|51
|EURGBP+
|33
|NZDUSD+
|28
|USDCAD+
|26
|USDJPY+
|25
|NZDJPY+
|10
|AUDUSD+
|6
|NZDCHF+
|3
|CADCHF+
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|3.4K
|EURUSD+
|-600
|GBPUSD+
|-79
|GBPJPY+
|42
|EURCHF+
|829
|AUDNZD+
|-53
|GBPCAD+
|178
|AUDCAD+
|282
|NZDCAD+
|94
|EURGBP+
|-13
|NZDUSD+
|2
|USDCAD+
|72
|USDJPY+
|21
|NZDJPY+
|5
|AUDUSD+
|12
|NZDCHF+
|1
|CADCHF+
|1
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|403K
|EURUSD+
|-78K
|GBPUSD+
|-37K
|GBPJPY+
|9K
|EURCHF+
|71K
|AUDNZD+
|-2.8K
|GBPCAD+
|4.1K
|AUDCAD+
|9.3K
|NZDCAD+
|2.7K
|EURGBP+
|618
|NZDUSD+
|-2.9K
|USDCAD+
|2.9K
|USDJPY+
|949
|NZDJPY+
|365
|AUDUSD+
|432
|NZDCHF+
|-116
|CADCHF+
|-50
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Mejor transacción: +712.98 UST
Peor transacción: -2 083 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +900.04 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -1 293.98 UST
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
