Peng Xiang He

Hpx7777777

Peng Xiang He
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 8%
Bybit-Live-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9 614
Transacciones Rentables:
7 792 (81.04%)
Transacciones Irrentables:
1 822 (18.95%)
Mejor transacción:
712.98 UST
Peor transacción:
-2 083.36 UST
Beneficio Bruto:
45 959.06 UST (2 842 559 pips)
Pérdidas Brutas:
-41 765.10 UST (1 627 214 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
98 (900.04 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
1 164.16 UST (21)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
96.80%
Carga máxima del depósito:
2.59%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
2635
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
1.18
Transacciones Largas:
6 272 (65.24%)
Transacciones Cortas:
3 342 (34.76%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.44 UST
Beneficio medio:
5.90 UST
Pérdidas medias:
-22.92 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
89 (-1 293.98 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 312.67 UST (3)
Crecimiento al mes:
0.93%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
554.13 UST
Máxima:
3 555.78 UST (6.44%)
Reducción relativa:
De balance:
6.45% (3 565.56 UST)
De fondos:
3.71% (2 016.71 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 8048
EURUSD+ 359
GBPUSD+ 303
GBPJPY+ 236
EURCHF+ 165
AUDNZD+ 113
GBPCAD+ 111
AUDCAD+ 90
NZDCAD+ 51
EURGBP+ 33
NZDUSD+ 28
USDCAD+ 26
USDJPY+ 25
NZDJPY+ 10
AUDUSD+ 6
NZDCHF+ 3
CADCHF+ 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 3.4K
EURUSD+ -600
GBPUSD+ -79
GBPJPY+ 42
EURCHF+ 829
AUDNZD+ -53
GBPCAD+ 178
AUDCAD+ 282
NZDCAD+ 94
EURGBP+ -13
NZDUSD+ 2
USDCAD+ 72
USDJPY+ 21
NZDJPY+ 5
AUDUSD+ 12
NZDCHF+ 1
CADCHF+ 1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 403K
EURUSD+ -78K
GBPUSD+ -37K
GBPJPY+ 9K
EURCHF+ 71K
AUDNZD+ -2.8K
GBPCAD+ 4.1K
AUDCAD+ 9.3K
NZDCAD+ 2.7K
EURGBP+ 618
NZDUSD+ -2.9K
USDCAD+ 2.9K
USDJPY+ 949
NZDJPY+ 365
AUDUSD+ 432
NZDCHF+ -116
CADCHF+ -50
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +712.98 UST
Peor transacción: -2 083 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +900.04 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -1 293.98 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.22 02:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
