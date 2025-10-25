СигналыРазделы
WAE Hedging
WAE Hedging

Wahyu Pamungkas
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 377%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
886
Прибыльных трейдов:
584 (65.91%)
Убыточных трейдов:
302 (34.09%)
Лучший трейд:
17.17 USD
Худший трейд:
-11.07 USD
Общая прибыль:
992.74 USD (514 685 pips)
Общий убыток:
-509.81 USD (32 622 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (10.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.88 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
73.91%
Макс. загрузка депозита:
83.54%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
18.03
Длинных трейдов:
415 (46.84%)
Коротких трейдов:
471 (53.16%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
0.55 USD
Средняя прибыль:
1.70 USD
Средний убыток:
-1.69 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-24.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.75 USD (7)
Прирост в месяц:
83.03%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.24 USD
Максимальная:
26.79 USD (4.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.13% (18.44 USD)
По эквити:
41.03% (128.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 849
XAUUSD 29
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 410
XAUUSD 79
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 17K
XAUUSD 2.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.17 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +10.02 USD
Макс. убыток в серии: -24.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.74 × 163
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1490
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
еще 50...
📊 MQL5 Trading Signal Description

Signal Name: Wae Hedging
Account Type: Hedging
Minimum Deposit: $200
Minimum Lot Size: 0.01
Platform: MetaTrader 5

🧠 Main Strategy

This signal applies a technical and momentum-based strategy combined with an adaptive hedging system designed to balance risk between buy and sell positions.
The core approach includes:

  • Using 3 trend indicators to identify trend direction.

  • Automatic hedging to secure profits and reduce floating losses during high volatility.

  • New Position Entry confirmation with additional indicators.



Нет отзывов
2025.12.24 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 15:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 14:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 13:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 15:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 09:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 07:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 01:09
Share of trading days is too low
2025.10.27 01:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 00:09
Share of trading days is too low
2025.10.27 00:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.26 22:59
Share of trading days is too low
2025.10.26 22:59
Share of days for 80% of trades is too low
