- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
902
盈利交易:
597 (66.18%)
亏损交易:
305 (33.81%)
最好交易:
17.17 USD
最差交易:
-11.07 USD
毛利:
1 002.77 USD (515 513 pips)
毛利亏损:
-511.42 USD (32 698 pips)
最大连续赢利:
17 (10.02 USD)
最大连续盈利:
34.88 USD (10)
夏普比率:
0.20
交易活动:
72.85%
最大入金加载:
83.54%
最近交易:
32 几分钟前
每周交易:
30
平均持有时间:
8 小时
采收率:
18.34
长期交易:
424 (47.01%)
短期交易:
478 (52.99%)
利润因子:
1.96
预期回报:
0.54 USD
平均利润:
1.68 USD
平均损失:
-1.68 USD
最大连续失误:
8 (-24.16 USD)
最大连续亏损:
-26.75 USD (7)
每月增长:
46.30%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.24 USD
最大值:
26.79 USD (4.63%)
相对跌幅:
结余:
8.13% (18.44 USD)
净值:
41.03% (128.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|865
|XAUUSD
|29
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|419
|XAUUSD
|79
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|18K
|XAUUSD
|2.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.17 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +10.02 USD
最大连续亏损: -24.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
📊 MQL5 Trading Signal Description
Signal Name: Wae Hedging
Account Type: Hedging
Minimum Deposit: $200
Minimum Lot Size: 0.01
Platform: MetaTrader 5
🧠 Main Strategy
This signal applies a technical and momentum-based strategy combined with an adaptive hedging system designed to balance risk between buy and sell positions.
The core approach includes:
-
Using 3 trend indicators to identify trend direction.
-
Automatic hedging to secure profits and reduce floating losses during high volatility.
-
New Position Entry confirmation with additional indicators.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
393%
0
0
USD
USD
257
USD
USD
10
97%
902
66%
73%
1.96
0.54
USD
USD
41%
1:500