SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / WAE Hedging
Wahyu Pamungkas

WAE Hedging

Wahyu Pamungkas
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
11 (73.33%)
Loss Trade:
4 (26.67%)
Best Trade:
1.59 USD
Worst Trade:
-1.43 USD
Profitto lordo:
8.34 USD (647 pips)
Perdita lorda:
-3.25 USD (216 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (2.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.84 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.61%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.46
Long Trade:
9 (60.00%)
Short Trade:
6 (40.00%)
Fattore di profitto:
2.57
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
0.76 USD
Perdita media:
-0.81 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.43 USD (1)
Crescita mensile:
2.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.24 USD
Massimale:
1.47 USD (0.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.57% (1.47 USD)
Per equità:
1.45% (3.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 431
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.59 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.77 USD
Massima perdita consecutiva: -1.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.40 × 267
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.55 × 1285
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 155
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
VantageFX-Live
0.94 × 17
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.19 × 960
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Darwinex-Live
1.43 × 56
Exness-MT5Real6
1.60 × 10
38 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

📊 MQL5 Trading Signal Description

Signal Name: Wae Hedging
Account Type: Hedging
Minimum Deposit: $200
Minimum Lot Size: 0.01
Platform: MetaTrader 5

🧠 Main Strategy

This signal applies a technical and momentum-based strategy combined with an adaptive hedging system designed to balance risk between buy and sell positions.
The core approach includes:

  • Using 3 trend indicators to identify trend direction.

  • Automatic hedging to secure profits and reduce floating losses during high volatility.

  • New Position Entry confirmation with additional indicators.



Non ci sono recensioni
2025.10.27 07:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 01:09
Share of trading days is too low
2025.10.27 01:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 00:09
Share of trading days is too low
2025.10.27 00:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.26 22:59
Share of trading days is too low
2025.10.26 22:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.25 05:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.25 05:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.25 05:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.25 05:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 05:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WAE Hedging
30USD al mese
2%
0
0
USD
255
USD
1
100%
15
73%
100%
2.56
0.34
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.