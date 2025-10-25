- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
902
利益トレード:
597 (66.18%)
損失トレード:
305 (33.81%)
ベストトレード:
17.17 USD
最悪のトレード:
-11.07 USD
総利益:
1 002.77 USD (515 513 pips)
総損失:
-511.42 USD (32 698 pips)
最大連続の勝ち:
17 (10.02 USD)
最大連続利益:
34.88 USD (10)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
72.85%
最大入金額:
83.54%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
18.34
長いトレード:
424 (47.01%)
短いトレード:
478 (52.99%)
プロフィットファクター:
1.96
期待されたペイオフ:
0.54 USD
平均利益:
1.68 USD
平均損失:
-1.68 USD
最大連続の負け:
8 (-24.16 USD)
最大連続損失:
-26.75 USD (7)
月間成長:
46.30%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.24 USD
最大の:
26.79 USD (4.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.13% (18.44 USD)
エクイティによる:
41.03% (128.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|865
|XAUUSD
|29
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|419
|XAUUSD
|79
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|18K
|XAUUSD
|2.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.17 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +10.02 USD
最大連続損失: -24.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
📊 MQL5 Trading Signal Description
Signal Name: Wae Hedging
Account Type: Hedging
Minimum Deposit: $200
Minimum Lot Size: 0.01
Platform: MetaTrader 5
🧠 Main Strategy
This signal applies a technical and momentum-based strategy combined with an adaptive hedging system designed to balance risk between buy and sell positions.
The core approach includes:
-
Using 3 trend indicators to identify trend direction.
-
Automatic hedging to secure profits and reduce floating losses during high volatility.
-
New Position Entry confirmation with additional indicators.
レビューなし
