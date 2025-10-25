シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / WAE Hedging
Wahyu Pamungkas

WAE Hedging

Wahyu Pamungkas
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 393%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
902
利益トレード:
597 (66.18%)
損失トレード:
305 (33.81%)
ベストトレード:
17.17 USD
最悪のトレード:
-11.07 USD
総利益:
1 002.77 USD (515 513 pips)
総損失:
-511.42 USD (32 698 pips)
最大連続の勝ち:
17 (10.02 USD)
最大連続利益:
34.88 USD (10)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
72.85%
最大入金額:
83.54%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
18.34
長いトレード:
424 (47.01%)
短いトレード:
478 (52.99%)
プロフィットファクター:
1.96
期待されたペイオフ:
0.54 USD
平均利益:
1.68 USD
平均損失:
-1.68 USD
最大連続の負け:
8 (-24.16 USD)
最大連続損失:
-26.75 USD (7)
月間成長:
46.30%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.24 USD
最大の:
26.79 USD (4.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.13% (18.44 USD)
エクイティによる:
41.03% (128.46 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 865
XAUUSD 29
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 419
XAUUSD 79
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 18K
XAUUSD 2.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17.17 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +10.02 USD
最大連続損失: -24.16 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.74 × 163
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1490
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
50 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

📊 MQL5 Trading Signal Description

Signal Name: Wae Hedging
Account Type: Hedging
Minimum Deposit: $200
Minimum Lot Size: 0.01
Platform: MetaTrader 5

🧠 Main Strategy

This signal applies a technical and momentum-based strategy combined with an adaptive hedging system designed to balance risk between buy and sell positions.
The core approach includes:

  • Using 3 trend indicators to identify trend direction.

  • Automatic hedging to secure profits and reduce floating losses during high volatility.

  • New Position Entry confirmation with additional indicators.



レビューなし
2025.12.29 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 10:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 23:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 03:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 15:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 14:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 13:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 15:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 09:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
WAE Hedging
30 USD/月
393%
0
0
USD
257
USD
10
97%
902
66%
73%
1.96
0.54
USD
41%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください