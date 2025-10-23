СигналыРазделы
Katarina Terzic

Nucleus Hybrid Farm S

Katarina Terzic
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 137%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
322
Прибыльных трейдов:
207 (64.28%)
Убыточных трейдов:
115 (35.71%)
Лучший трейд:
132.95 EUR
Худший трейд:
-103.02 EUR
Общая прибыль:
1 791.73 EUR (121 183 pips)
Общий убыток:
-1 234.58 EUR (101 253 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (59.45 EUR)
Макс. прибыль в серии:
140.10 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
46.18%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
2.32
Длинных трейдов:
162 (50.31%)
Коротких трейдов:
160 (49.69%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
1.73 EUR
Средняя прибыль:
8.66 EUR
Средний убыток:
-10.74 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-239.79 EUR)
Макс. убыток в серии:
-239.79 EUR (4)
Прирост в месяц:
21.21%
Годовой прогноз:
257.40%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
239.79 EUR (36.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.94% (239.79 EUR)
По эквити:
61.44% (476.26 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 61
USDCAD 58
EURCHF 56
USDCHF 41
USDJPY 34
GBPJPY 27
EURUSD 25
EURGBP 20
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 174
USDCAD 210
EURCHF 59
USDCHF 120
USDJPY 117
GBPJPY -178
EURUSD 89
EURGBP 44
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 1.3K
USDCAD 3.3K
EURCHF 1.5K
USDCHF 2.1K
USDJPY 7.5K
GBPJPY -4K
EURUSD 7.3K
EURGBP 896
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +132.95 EUR
Худший трейд: -103 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +59.45 EUR
Макс. убыток в серии: -239.79 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Opogroup-Server1
0.00 × 14
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
itexsys-Platform
0.50 × 6
Exness-MT5Real7
0.50 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
Exness-MT5Real10
0.60 × 10
VantageInternational-Live 4
0.62 × 99
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.75 × 207
ICMarketsSC-MT5-2
0.80 × 7854
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 5016
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.02 × 213
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.27 × 33
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
еще 52...
Our trading robot farm is designed to generate consistent returns of approximately 10% per week!

 With a minimum deposit of €1000, this system is accessible to both new and experienced traders. We recommend using IC Markets as your broker for optimal performance and reliability. Here's the link:

https://icmarkets.com/?camp=83032

This farm represents a diverse combination of trading strategies, including hedging, retracement, and trend-following techniques. By integrating multiple approaches, it maximizes opportunities in various market conditions while balancing risk. Each robot operates independently, contributing to a robust, multi-strategy portfolio designed for steady growth.



Нет отзывов
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 22:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 12:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 08:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 13:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 12:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 05:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 20:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.04 09:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 00:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 23:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 22:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nucleus Hybrid Farm S
50 USD в месяц
137%
0
0
USD
862
EUR
23
97%
322
64%
100%
1.45
1.73
EUR
61%
1:500
